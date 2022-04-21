新加坡樟宜機場3月旅客量破百萬 疫情以來首次

新加坡採取「與病毒共存」策略，疫情穩定之際，逐步鬆綁邊境管制措施，樟宜機場旅客量隨之回升。Getty Images

新加坡 採取「與病毒共存」策略，疫情 穩定之際，逐步鬆綁邊境管制措施，樟宜機場 旅客量隨之回升。今年3月，機場旅客量達114萬人次，是2020年3月爆發疫情以來，首度突破百萬。

樟宜機場集團今天發布的線上月刊「樟宜之旅」（Changi Journeys）指出，3月共有114萬人次經由樟宜機場入境及出境，是2020年3月以來，首度突破百萬，也比去年同期多了超過6倍，不過這僅是2019年3月的2成左右。

樟宜機場向來被視為區域航空樞紐之一，2019年機場旅客量高達6830萬，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，原本人聲鼎沸的機場大廳，頓時變得人煙稀少，一片寂靜。樟宜機場指出，2020年3月，機場旅客量為160萬人次。

隨著新加坡疫情趨穩、疫苗覆蓋率高，星政府逐步鬆綁邊境管制，包括去年9月起陸續與許多國家建立「疫苗接種者旅遊通道」（VTL），允許完整接種者入境免隔離、僅需檢測，機場旅客量也逐漸回升。

「樟宜之旅」內容指出，今年第一季樟宜機場載客人次為256萬，約為疫情前的15.6%。本季乘客最多來自澳洲、印度、馬來西亞、泰國和印尼。

在貨運方面，樟宜機場今年第一季的空運貨物吞吐量達45萬8000公噸，為疫情前的93%。

新加坡Omicron疫情趨穩之際，4月起進一步擴大開放邊境。在「疫苗接種者旅遊架構」（Vaccinated Travel Framework）下，來自「一般旅遊」類別國家及地區的旅客，只要已完整接種，入境後不須強制隔離，抵境後也不再需要檢測；但經由海、空入境者，仍須出示出發前2天內的檢測陰性證明。

樟宜機場集團航空業務發展董事總經理林振杰表示，新加坡自4月初開始進一步放寬旅行限制，對樟宜機場而言是正面的發展，「重新開放跨境旅遊讓航空公司有信心開啟新航線、重啟服務」。

此外，星媒日前報導，新加坡政府規劃在近期完全免除完整接種疫苗旅客的檢測規定，這代表不論透過海、陸、空何種方式入境，都不必在出發前取得檢測陰性證明。