我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄擴大對美制裁名單 禁賀錦麗等人入境俄國

馬斯克：已獲465億美元融資承諾 資助他收購推特

新加坡樟宜機場3月旅客量破百萬 疫情以來首次

中央社新加坡21日專電
新加坡採取「與病毒共存」策略，疫情穩定之際，逐步鬆綁邊境管制措施，樟宜機場旅客量隨之回升。Getty Images
新加坡採取「與病毒共存」策略，疫情穩定之際，逐步鬆綁邊境管制措施，樟宜機場旅客量隨之回升。Getty Images

新加坡採取「與病毒共存」策略，疫情穩定之際，逐步鬆綁邊境管制措施，樟宜機場旅客量隨之回升。今年3月，機場旅客量達114萬人次，是2020年3月爆發疫情以來，首度突破百萬。

樟宜機場集團今天發布的線上月刊「樟宜之旅」（Changi Journeys）指出，3月共有114萬人次經由樟宜機場入境及出境，是2020年3月以來，首度突破百萬，也比去年同期多了超過6倍，不過這僅是2019年3月的2成左右。

樟宜機場向來被視為區域航空樞紐之一，2019年機場旅客量高達6830萬，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，原本人聲鼎沸的機場大廳，頓時變得人煙稀少，一片寂靜。樟宜機場指出，2020年3月，機場旅客量為160萬人次。

隨著新加坡疫情趨穩、疫苗覆蓋率高，星政府逐步鬆綁邊境管制，包括去年9月起陸續與許多國家建立「疫苗接種者旅遊通道」（VTL），允許完整接種者入境免隔離、僅需檢測，機場旅客量也逐漸回升。

「樟宜之旅」內容指出，今年第一季樟宜機場載客人次為256萬，約為疫情前的15.6%。本季乘客最多來自澳洲、印度、馬來西亞、泰國和印尼。

在貨運方面，樟宜機場今年第一季的空運貨物吞吐量達45萬8000公噸，為疫情前的93%。

新加坡Omicron疫情趨穩之際，4月起進一步擴大開放邊境。在「疫苗接種者旅遊架構」（Vaccinated Travel Framework）下，來自「一般旅遊」類別國家及地區的旅客，只要已完整接種，入境後不須強制隔離，抵境後也不再需要檢測；但經由海、空入境者，仍須出示出發前2天內的檢測陰性證明。

樟宜機場集團航空業務發展董事總經理林振杰表示，新加坡自4月初開始進一步放寬旅行限制，對樟宜機場而言是正面的發展，「重新開放跨境旅遊讓航空公司有信心開啟新航線、重啟服務」。

此外，星媒日前報導，新加坡政府規劃在近期完全免除完整接種疫苗旅客的檢測規定，這代表不論透過海、陸、空何種方式入境，都不必在出發前取得檢測陰性證明。

機場 疫情 新加坡

上一則

慶祝地球日 周六「開放街道」紐約9個街區禁汽車通行

延伸閱讀

俄擴大對美制裁名單 禁賀錦麗等人入境俄國

俄擴大對美制裁名單 禁賀錦麗等人入境俄國
躲戰爭尋庇護 海關邊防：3月拘逾5000烏克蘭移民

躲戰爭尋庇護 海關邊防：3月拘逾5000烏克蘭移民
各家機場、航空口罩規定不同 有的搭機免戴、下機卻要戴

各家機場、航空口罩規定不同 有的搭機免戴、下機卻要戴
拒被任意隔離 上海移民諮詢暴增 新加坡、愛爾蘭受歡迎

拒被任意隔離 上海移民諮詢暴增 新加坡、愛爾蘭受歡迎

熱門新聞

日本知名觀光景點「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」15日結束冬季封山正式開通，今年因為冬季降雪量多，招牌景點「大雪谷」的雪壁最高處達18公尺。取材自臉書

立山觀光路線年度開通 高18公尺雪壁創5年新高

2022-04-16 17:53
圖為香港迪士尼樂園資料照。中新社

香港21日起恢復餐廳內用 迪士尼同日重新開放

2022-04-14 12:40
一名男子走在法國巴黎聖母院附近。(新華社)

巴黎聖母院大火3周年 有望2024奧運前重新開放

2022-04-16 03:36
機長透露搭機最佳時間。圖為華航班機。（本報資料照片）

一天中何時搭飛機最穩最舒服？機長透露理想時段

2022-03-28 21:49
新加坡採取「與病毒共存」策略，疫情穩定之際，逐步鬆綁邊境管制措施，樟宜機場旅客量隨之回升。Getty Images

新加坡樟宜機場3月旅客量破百萬 疫情以來首次

2022-04-21 14:52
秘魯著名的觀光景點、古印加帝國遺跡馬丘比丘。(美聯社)

440萬觀光客剩40萬 秘魯觀光業進入緊急狀態

2022-04-10 01:42

超人氣

更多 >
張忠謀：美缺晶片製造人才 本土增產又貴又浪費會白忙

張忠謀：美缺晶片製造人才 本土增產又貴又浪費會白忙
兩個兒子遭退學 歐巴馬妻舅羅賓森狀告私立學校

兩個兒子遭退學 歐巴馬妻舅羅賓森狀告私立學校
蒙面匪闖入 華男在家中睡覺被砍 遭搶走兩部手機

蒙面匪闖入 華男在家中睡覺被砍 遭搶走兩部手機
英美加G20退席抗議俄國侵略 美宣布更多制裁行動

英美加G20退席抗議俄國侵略 美宣布更多制裁行動
上海95歲老太拒隔離 拿掃帚1人戰6警察 還翻牆逃跑

上海95歲老太拒隔離 拿掃帚1人戰6警察 還翻牆逃跑