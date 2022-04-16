我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄軍又來了 基輔平靜2周後 俄空襲軍備工廠 多人死傷

圖輯／大熊貓來美50年 華府動物園請小奇蹟吃蛋糕

立山觀光路線年度開通 高18公尺雪壁創5年新高

中央社／東京16日電
日本知名觀光景點「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」15日結束冬季封山正式開通，今年因為冬季降雪量多，招牌景點「大雪谷」的雪壁最高處達18公尺。取材自臉書
日本知名觀光景點「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」15日結束冬季封山正式開通，今年因為冬季降雪量多，招牌景點「大雪谷」的雪壁最高處達18公尺。取材自臉書

日本知名觀光景點「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」15日結束冬季封山正式開通，今年因為冬季降雪量多，招牌景點「大雪谷」的雪壁最高處達18公尺，創5年新高紀錄。

日本「富山電視台」報導，貫穿日本北阿爾卑斯山脈立山連峰、連結富山縣與長野縣的「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」15日全線開通，雖然天候不佳且是平常日，仍吸引不少觀光客造訪。

觀光客受訪時說，「心想一定要來看一次（大雪谷）」、「想說要在全線開通第一天造訪，大自然的力量真是偉大」；也有外國觀光客驚呼，「太美了，難以置信」。

立山黑部阿爾卑斯山脈路線過去兩年受疫情影響，觀光客造訪人次大幅下滑，但今年明顯復甦，觀光團預約狀況也很理想，開山首日的15日就有1584人造訪。

負責營運這條路線的「立山黑部貫光公司」表示，今年也採取跟去年一樣的防疫對策，雖然對高山巴士及登山纜車採取部分限制措施，但希望造訪人次能達到疫情前的約90萬到100萬。

開放民眾在大雪壁間散步的「漫步大雪谷」，今年較往年延長3天、將開放到6月25日止。

每日新聞報導，大雪谷位於海拔2450公尺的室堂地區，今年大雪谷最高處達18公尺，讓觀光客們盡覽精采美景。

立山黑部貫光公司表示，疫情前的2019年共有約88萬人次來訪，但受疫情影響後，2020年僅剩約23萬人次、2021年剩約30萬人次。

立山黑部阿爾卑斯山脈路線2021年開業滿50周年，立山黑部貫光公司社長見角要15日說，今年是下一個50周年的第一步，希望以能讓人安心且安全的觀光勝地、做好萬全準備迎接大量遊客來訪。

家住靜岡縣的69歲遊客中村光江，15日首度參加漫步大雪谷說，「一直想來這裡看一次，真的是最精采的部分」。

觀光 疫情 日本

上一則

巴黎聖母院大火3周年 有望2024奧運前重新開放

延伸閱讀

遊海港看海獺

遊海港看海獺
觀光客回流 泰國盼穩疫情 潑水節連3年禁打水仗

觀光客回流 泰國盼穩疫情 潑水節連3年禁打水仗
加州赫氏古堡封館2年 5月11日恢復開放

加州赫氏古堡封館2年 5月11日恢復開放
加州赫氏古堡封館2年後 5月11日重開

加州赫氏古堡封館2年後 5月11日重開

熱門新聞

秘魯著名的觀光景點、古印加帝國遺跡馬丘比丘。(美聯社)

440萬觀光客剩40萬 秘魯觀光業進入緊急狀態

2022-04-10 01:42
澎湖水族館推出「與魚共眠」體驗活動，民眾夜訪水族館，宛如置身在海底，享受與魚兒共眠的海底世界。（澎湖水族館提供）

與魚共眠 澎湖水族館推夜宿體驗

2022-04-11 16:26
圖為香港迪士尼樂園資料照。中新社

香港21日起恢復餐廳內用 迪士尼同日重新開放

2022-04-14 12:40
機長透露搭機最佳時間。圖為華航班機。（本報資料照片）

一天中何時搭飛機最穩最舒服？機長透露理想時段

2022-03-28 21:49
一名男子走在法國巴黎聖母院附近。(新華社)

巴黎聖母院大火3周年 有望2024奧運前重新開放

2022-04-16 03:36
卡帕多奇亞的熱氣球體驗，讓人神往不已。圖：土耳其旅遊推廣發展局提供

土耳其旅遊回溫 卡帕多奇亞首季遊客量較去年成長54%

2022-04-09 00:30

超人氣

更多 >
影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊

糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊
俄羅斯照會美國：軍援烏克蘭火上澆油 後果難料

俄羅斯照會美國：軍援烏克蘭火上澆油 後果難料
曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就

曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就
2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測

2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測