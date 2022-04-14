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香港21日起恢復餐廳內用 迪士尼同日重新開放

記者林則宏／即時報導
圖為香港迪士尼樂園資料照。中新社
圖為香港迪士尼樂園資料照。中新社

香港食物及衞生局長陳肇始14日宣布，4月21日起，餐廳將可恢復營業至晚上10時，同時恢復晚餐得內用，用餐人數放寬至每桌4人，但仍不得舉行超過20人的宴會活動，酒吧及酒館仍繼續關閉。香港迪士尼樂園也宣布，將於21日重新開放。

據香港文匯網報導，陳肇始表示，下周四還將重開室內和室外的體育處所、健身中心、美容院和按摩院；公眾娛樂場、表演場所、主題公園、博物館、展覽或博覽會、電影院、家庭娛樂中心等；遊樂場所，如桌球室、保齡球場、公眾溜冰場等，以及宗教處所等。同時，恢復不多於30人的本地遊。

香港康文署署長劉明光則公布，4月21日起重開康樂文化場地，體育館、壁球中心、運動場、網球場、戶外兒童遊樂設施等。此外，圖書館、表演場地等也將在21日起重新開放，總人數為五成容納量。

香港迪士尼樂園表示，有關入園預約詳情將於稍後公布。受疫情影響，香港特區政府今年1月5日宣布收緊社交距離等措施。當天，香港海洋公園、香港迪士尼樂園相繼宣布暫停開放。

香港衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君14日下午公布，截至14日零時，香港新增1,043例確診，為連續5天單日新增確診低於2,000例。香港這波疫情累計確診達到118萬2,707例，累計死亡8,789人，病死率約0.74%。染疫死亡者年齡介於11個月至112歲，中位數為86歲。

香港 迪士尼 樂園

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