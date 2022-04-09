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土耳其旅遊回溫 卡帕多奇亞首季遊客量較去年成長54%

記者羅建怡／即時報導
卡帕多奇亞的熱氣球體驗，讓人神往不已。圖：土耳其旅遊推廣發展局提供
卡帕多奇亞的熱氣球體驗，讓人神往不已。圖：土耳其旅遊推廣發展局提供

不少觀光大國都已恢復旅遊活動，像是土耳其國際旅客最愛的熱汽球所在地「卡帕多奇亞」，今年第一季接待的遊客量達30萬5275人次，比去年同季成長54%。

卡帕多奇亞堪稱是土耳其觀光產業的金雞母，其以獨特的地形、豐富的歷史和美味菜肴吸引各國遊客，除了地下岩石雕刻出的城市、迷人的精靈煙囪，還有每每讓遊客神往不已的熱氣球、騎馬穿越岩石景觀、迷人的洞穴酒店，以及在古雅的咖啡館品嘗當地葡萄酒等，在在新奇。

卡帕多奇亞的地形，是目前休眠的火山噴發熔岩和火山灰侵蝕形成，那些被稱為「精靈煙囪」的圓錐形尖塔，以及由岩石雕刻而成、有數百年歷史的地下城市，都因此獨特地形而來；這裡過去也因培育馬而聞名，數百年來一直被稱為「美麗馬匹之鄉」。

欣賞卡帕多奇亞壯麗景觀的最佳方式，是乘坐熱氣球徐徐升至美麗的空中。五顏六色的熱氣球通常在早上5點左右從格雷梅（Göreme）村起飛，遊客可以在飛行中欣賞鴿子穀（GüvercinVadisi）、澤米穀（Zemi Vadisi）、愛情穀（AşkVadisi）和帕夏貝修士谷（Pasabağ Monks Vadisi）的全景，以及著名的精靈煙囪和其他奇妙的岩層。

若想住一晚，當地的洞穴酒店是最佳選擇，洞穴酒店的岩洞房保留歷史原貌、添加現代設施，住來新奇又舒適。卡帕多奇亞也適合騎馬，馬場可提供有嚮導的騎行服務，最佳體驗是欣賞紅穀（KırmızıVadi）日落。

喜歡徒步探索，寧靜的伊赫拉拉穀（IhlaraVadisi）是絕佳去處。在山谷中，梅倫迪茲河（Melendizçayı）沿岸有涼亭，徒步旅行時，可小憩喝杯茶或咖啡。當地也有吉普車和ATV巡遊，可搭乘越野車遊覽教堂和山谷。

1985年被列入聯合國教科文組織世界遺產名錄的格雷梅露天博物館（GöremeAçıkHavaMüzesi），是一處結合壁畫和岩石雕刻的教堂，這裡也充滿著早期居民的遺跡，必不少背包客列為「必遊」景點。

卡帕多奇亞是一片神秘的土地，伴著歷史的沉浮，這座城曾經坐落於地下，其歷史大約可以追溯到西元前七世紀和八世紀。Kaymaklı、Derinkuyu、Özkonak、Mazi和Tatlarin等地下城市，是為了保護居民免受外來入侵而建造，透過岩石雕刻的隧道，可相連數十個生活區、禮拜場所和儲藏區，沿著這些獨特的地下住宅的小徑漫步，也是一次難忘的經歷。

卡帕多奇亞也有很多在地特色的美食，如燉杏和Zerdeli米飯（一種藏紅花米飯）。在這個以陶器聞名的地區，陶器烤肉（testikebap）也不可錯過，做法是將蔬菜和肉放在陶罐裡，用麵包密封，再進傳統烤箱(tandır)裡烘烤，在上菜之前，要急速打破封口，讓享用這道菜時更有趣味。

卡帕多奇亞擁有豐富的地景及文化。圖：土耳其旅遊推廣發展局提供
卡帕多奇亞擁有豐富的地景及文化。圖：土耳其旅遊推廣發展局提供

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