韓國防疫措施持續鬆綁 5月起逐月擴增國際航班

大韓航空公司。歐新社

Omicron變異病毒株帶來的COVID-19疫情 趨緩，韓國防疫 措施持續鬆綁，今天宣布自5月起每週會增加數以百計的國際航班。

韓國行政安全部長全海澈（Jeon Hae-cheol）表示，政府已核准下個月起每週增加100個航班，飛往美國、歐洲、泰國、新加坡等不必檢疫和可免簽入境的目的地。

國土交通部表示，6月每週會再多100個航班，到7月時則是會再增加300個航班。

韓國目前每週僅有420個國際航班，遠低於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前的4714個。

全海澈在聲明中說：「Omicron疫情高峰期已過的國家紛鬆綁檢疫政策，前往海外的需求預料將會增加。」

韓國的確診病例已持續下滑約3週，正考慮於本月稍晚取消包括戶外需戴口罩等大多數防疫措施。在此之前，他們已先取消了強制接種疫苗 ，及已打過疫苗的國際旅客入境後需先檢疫等規定。

韓國疾病管理廳（KDCA）通報的新增確診病例，已從3月中的62萬1328個，下滑到昨天的28萬6294個。

增加國際航班消息公布後，大韓航空公司（Korean Air）的股價上漲了1.7%，大盤則是下跌了0.9%。