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全球護照排行這國奪魁 台灣列第69 中國第122

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全球護照排行這國奪魁 台灣列第69 中國第122

編譯林聰毅／綜合外電
據Nomad Capitalist發布的「2022年Nomad護照指數」，盧森堡在全球199個國家與地區中奪魁。(Photo by Markus Winkler on Unsplash)
據Nomad Capitalist發布的「2022年Nomad護照指數」，盧森堡在全球199個國家與地區中奪魁。(Photo by Markus Winkler on Unsplash)

根據稅務和移民顧問公司Nomad Capitalist發布的「2022年Nomad護照指數」，盧森堡在全球199個國家與地區中奪魁，新加坡並列第九，是唯一擠進前十名的亞洲國家。

財經網站CNBC報導，二至九名依序為：瑞典、愛爾蘭、比利時、瑞士、芬蘭、葡萄牙、捷克及荷蘭。南韓與法國並列12、日本與冰島、挪威、紐西蘭等國家並列第18。美國排名第41，香港並列44、台灣位居69，中國則名列第122名。

儘管許多護照的排名僅關注免簽證旅行，但Nomad Capitalist這項指數還將課稅、全球觀感、獲得雙重國籍的能力，以及個人自由等四項目納入評分，占比分別是50%、20%、10%、10%及10%。

Nomad Capitalist的執行長韓德森（Andrew Henderson）說：「我認為免簽證旅行不是最重要的。」他舉例說，美國和加拿大護照在旅行項目的得分相差無幾，分別是186及185，但「如果你是美國人，你就要繳稅……無論你住在哪裡，所以這兩本護照不應等量齊觀」。又例如，在全球課稅的美國得只拿10分，不課稅的阿拉伯聯合大公國得50分。

指數 簽證 新加坡

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