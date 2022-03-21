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機票再貴也要旅行 航空業樂：需求回升 夠吸收燃料漲幅

記者胡玉立／綜合報導
隨著疫情緩和，旅行的需求強力反彈。圖為旅客在維州雷根機場自助櫃台前辦理手續。(Getty Images)
隨著疫情緩和，旅行的需求強力反彈。圖為旅客在維州雷根機場自助櫃台前辦理手續。(Getty Images)

美國主要航空公司表示，航空旅行需求反彈速度遠比預期強勁，旅客願意支付機票上漲費用，足以吸收航空公司不斷增加的燃料成本；疫情後的航空業復甦大勢，不致受到油價波動影響。多家航空公司股價，應聲大漲。

航空公司指出，航空業歷經2022年初Omicron變種病毒疫情、旅客預約行程意願減緩後，需求正在回升。儘管俄羅斯入侵烏克蘭促使西方實施制裁，航空公司須拉長航線以迴避封閉空域、燃料成本飆升，但在旅行需求強勁下，相信可透過削減航班、將成本轉嫁至客戶身上，吸收更高燃料成本。

達美航空公司總裁豪恩斯坦(Glen Hauenstein)日前在股東會議上表示，「我們看到前所未見的需求增長，這種激增來得正是時候。」「我們非常非常有信心，可以在第二季度甚至一直到夏季結束，100%收復燃油價格上漲費用。」

燃料價格一度抵2008以來最高水平

航空燃料價格上周受俄烏戰爭影響，一度推高至2008年以來最高水平，但最近幾天油價已回落。航空公司高管表示，需求足夠強勁，燃料成本波動不會危及航空業復甦。只是對消費者來說，這代表的是：機票價格更高。

根據政府數據，燃油通常是航空公司僅次勞力的第二大支出，約占成本兩成；當油價飆升，占比可能躍升至三成以上。為彌補燃油價格上漲，航空公司通常會提高票價並削減利潤較低的航班。

儘管部分分析師質疑，旅行需求反彈主要來自對價格敏感的休閒旅客，這樣的反彈趨勢脆弱、有可能突然逆轉。但航空公司高級主管表示，旅客顯然願意支付更高票價，需求不會因此減弱。美國航空集團(American Airlines Group)執行長帕克(Doug Parker)表示，「即使油價每桶100元或更高，我們仍可以賺錢。」

美國主要航空公司說，2022年第一季度收入可能會達到年初預期高點，甚至可能表現更佳。上周航空公司股價普遍上漲，美國航空和聯合航空漲幅超過9%，達美航空上漲8.7%，西南航空上漲4.9%。

隨著疫情緩和，旅行的需求強力反彈。圖為旅客在維州雷根機場櫃台前辦理手續。(Get...
隨著疫情緩和，旅行的需求強力反彈。圖為旅客在維州雷根機場櫃台前辦理手續。(Getty Images)

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