油價一直飆 航空公司醞釀調漲機票價格

澳洲航空（Qantas）醞釀調漲機票價格。 美聯社

近期油價 飆漲，航空公司吃不消。澳洲 航空（Qantas）醞釀調漲機票價格；美國的航空公司也有漲票價的壓力。不過投資人認為美國的航空公司不太可能把機票價格調漲到足以彌補油料成本高漲的程度，航空股因而成為周一（7日）美股標普500表現最差的類股。

澳航執行長Alan Joyce今天在《澳洲金融評論》主辦的一場會議中提到，油價每上漲4美元，航空票價就需要漲1%。所以，無疑地，機票必須調漲。Joyce說，澳航對於油料成本增加的避險操作，今年第3季可達所需油料的50%，第4季達30%。

澳航財務長Vanessa Hudson同一天在彭博電視的訪談中表示，以目前市場對澳航的客運需求強度，還能容忍機票價格調漲。她說，澳航展望澳洲國內與國際的休閒旅遊需求均十分強勁。過去澳航因應油價上揚，多採行提高票價策略。

油燃料是航空業最大成本之一，先前航空業已經因為新冠疫情的旅行限制而備受衝擊，現在油價高漲是雪上加霜。自俄羅斯入侵烏克蘭 以來，國際油價已經上漲近30%。而在美國考慮禁止俄羅斯石油輸入美國之後，油價可能繼續飆高。

美國各航空公司現正面臨十多年來最高的燃料成本。飛機用燃料油的價格，自今年迄今已上漲57%，7日報每加侖3.61美元，這是2008年以來最高水準。在俄烏未開戰之前的1月，幾家大型的美國航空公司都預估，第1季的油料價格不會超過每加侖2.50美元。

油價跳升時，最高可占航空公司支出比重的三分之一。美國航空公司除了面臨油料成本大增，也將因為歐洲市場的需求走低而受害。烏克蘭發生戰爭，一定會影響到歐洲地區旅客的旅行意願。

美國航空類股周一跌幅一度高達12%，是2020年6月以來的最大單日盤中跌幅。

美國航空、聯合航空、達美航空都沒有運用避險合約來為燃料成本提高提供保護。西南航空已為今年預期64%所需油料避險，阿拉斯加航空為50%。