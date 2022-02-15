我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美在俄烏危機中喊破嗓 盟友挑眉 國內僅共和黨人點讚

美股要跌多慘Fed才會出手救？經理人認為還要再跌16%

日擬3月重啟國門 開放商務客、留學生 入境隔離縮至3天

記者蔡佩芳／台北16日電
日本政府擬3月起放寬邊境管制，重啟大門。 美聯社
日本政府擬3月起放寬邊境管制，重啟大門。 美聯社

日本政府擬3月起重啟國境大門，針對商務客、留學生，逐步放寬邊境管制。來自感染風險不高的國家者，居隔期間可由7天縮短至3天，入境人數也將放寬到5000人。

日相岸田文雄將於17日舉行記者會，說明邊境措施放寬的具體措施。

綜合日媒報導，日本政府將從3月起，以商務客、留學生為對象，逐步放寬入境限制。入境人數也將由每日3500人放寬到5000人。來自感染風險高的入境者（截至15日為82個國家／地區）將維持7天居隔，其他地區縮短為3天。即使來自感染風險高的國家／地區，只要完成第三次疫苗接種者，居隔期間也縮短為3天。前提是PCR陰性。

同時日本政府將簡化入境手續。原本以商務為目的的短期居民、留學生等入境時，企業、學校須事先向各自主管部門提交防疫行動計劃，並通過審查。從3月起取消事前審查，防疫計畫也統一提交給厚生勞動省，落實防疫的一體化。

據官房長官松野博一15日在例行記者會上說明，已經取得入境資格而無法入境的外國留學生，截至2021年底為止約有15萬人。

隨著新冠肺炎的持續流行，各國都已陸續放寬邊境管制，像日本一般採取全面鎖國政策的國家，在國際間是少數派。此舉除引起跨國留學生連署抗議，日本企業團體組成的經濟團體聯合會也呼籲結束鎖國，擔憂繼續鎖國將讓海外商務人士和留學生對日本失望。

留學生 日本 邊境

上一則

蒙古解除2年鎖國 開放完整接種的旅客入境

延伸閱讀

台邊境鬆綁 擬先開放外國觀光客赴台

台邊境鬆綁 擬先開放外國觀光客赴台
蒙古解除2年鎖國 開放完整接種的旅客入境

蒙古解除2年鎖國 開放完整接種的旅客入境
台居檢最快3月縮為10天 商務客優先 出國玩恐等第3季

台居檢最快3月縮為10天 商務客優先 出國玩恐等第3季
美歐亞旅遊業復甦 快慢不一

美歐亞旅遊業復甦 快慢不一

熱門新聞

帛琉(Palau)為了振興被疫情打擊的經濟，推出「數位居留權(digital residency)」項目，吸引熱衷加密貨幣交易的消費者。(Getty Images)

快看世界／買得到的「數位居留權」？這個島國創意攬客

2022-02-08 12:06
屏東縣三地門鄉巴格達外文化藝術協會結合社區規畫師打造「會呼吸的排灣族石板屋」，獲2022巴黎設計獎銀獎。圖／屏東縣政府提供

屏東排灣族石板屋「會呼吸」 奪巴黎設計大獎

2022-02-08 14:35
講到巴黎咖啡館，許多人想到的是人文氣息濃厚的塞納河左岸、白衣黑背心服務生端著盤子，動作俐落地招呼客人。然而根據調查，不敵社會變遷與租金，巴黎傳統咖啡館正快速地逐年減少。(中央社)

「人民議堂」巴黎傳統咖啡館 不敵社會變遷逐漸消失

2022-02-13 16:34
科羅拉多州滑雪勝地韋爾渡假村(Vail Resorts)今年的滑雪季票打八折。(取材自推特)

科州滑雪勝地打8折 登山纜車癱瘓 4萬人網上連署抵制

2022-02-08 21:54
日本將在本月放寬對外國人的嚴格入境限制，逐步允許更多商務客和學生入境。Getty Images

日本擬月底放寬邊境管制 商務客、留學生可入境了

2022-02-12 02:40
菲律賓10日開放免簽證國家旅客入境進行短期商務旅行或觀光，4天內有7051名旅客入境。 (美聯社)

菲律賓開放免簽國旅客短期觀光 4天逾7千人入境

2022-02-14 15:29

超人氣

更多 >
相約自殺？ 猶他26歲中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

相約自殺？ 猶他26歲中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

谷愛凌一度跌倒 自由式滑雪坡面障礙賽逆轉奪銀

谷愛凌一度跌倒 自由式滑雪坡面障礙賽逆轉奪銀
1張圖／冬奧獎牌榜 美排第3 中國第6 挪威1日收3金居首

1張圖／冬奧獎牌榜 美排第3 中國第6 挪威1日收3金居首
女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰

女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰
紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機

紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機