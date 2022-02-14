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菲律賓開放免簽國旅客短期觀光 4天逾7千人入境

中央社馬尼拉14日專電
菲律賓10日開放免簽證國家旅客入境進行短期商務旅行或觀光，4天內有7051名旅客入境。 (美聯社)
菲律賓10日開放免簽證國家旅客入境進行短期商務旅行或觀光，4天內有7051名旅客入境。 (美聯社)

菲律賓觀光部長浦耶特今天說，菲律賓10日開放免簽證國家旅客入境進行短期商務旅行或觀光，4天內有7051名旅客入境，其中45%是持外國護照的菲律賓人。

享有菲律賓免簽待遇的157國旅客，10日起只要完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，且登機前48小時採檢結果為陰性，便可入境菲國進行30天內商務旅行或觀光，且無需隔離。

台灣、中國和印度等未享有菲律賓免簽待遇國家不在這波開放名單中。

浦耶特（Bernadette Romulo-Puyat）今天接受ABS-CBN新聞台訪問表示：「如果你算這4天，上週四到週日，我們已經有約7051名旅客到訪。但是當然，45%是海外菲律賓人。不過，海外菲律賓人也被認定是觀光客，因為他們持外國護照。」

她表示，這些旅客多數來自美國、加拿大、澳洲、英國、日本和韓國。

浦耶特說，很多人要跟他們的家人團聚。他們在這裡有菲律賓配偶。有人說他已經18個月沒見到未婚妻了，「我很興奮將要見到她」；有人則說「我回家來因為我想幫助颱風災民」、「我想幫颱風災民蓋房子」。

強颱雷伊去年底重創菲律賓，造成至少405人喪生、1371人受傷、52人下落不明，農業與基礎建設損失近471億披索（約9.1億美元）。

浦耶特說，還有很多人想來菲律賓做生意。

她表示：「我們2月10日開放外國旅客時，我十分驚訝，我以為只有一些人會來。但那時我很驚訝，因為很多人來了。」

菲律賓統計署數據顯示，2019年旅遊業產值占菲國國內生產毛額（GDP）12.8%，創造572萬個工作機會。然而，COVID-19爆發後，2020年旅遊業產值占菲律賓GDP比例暴跌到5.4%，雇用人數減少到468萬人。

浦耶特說，由於旅客往往需要時間規劃行程，預計未來幾週內，入境菲國旅客將穩定成長。

觀光 澳洲 疫苗

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