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全球1個名額 Airbnb邀免費入住義大利 還能當房東收租

記者楊文琪／台北報導
Airbnb 邀旅客免費入住義大利，還能當房東賺取收入。（圖：Airbnb提供）
Airbnb 邀旅客免費入住義大利，還能當房東賺取收入。（圖：Airbnb提供）

全球多元旅宿平台 Airbnb 20日宣布啟動「1歐元房屋」計畫，尋找合適的人選前往義大利西西里島，免費入住「最美村莊」珊布卡（Sambuca）獨具風格的 Airbnb 房源一年。隨著旅遊、生活與工作的界線日趨模糊，旅行革命正在全球展開，獲選的一位旅客不僅能夠在舒適的環境下遠端辦公，更可以擔任Airbnb房東，出租經由知名設計團隊巧手改造、獨具歷史魅力的義大利連棟房屋。來自全球的旅客們都有機會申請，共同角逐這個千載難逢的機會，協助當地社群推動旅遊復甦，體驗四海為家的新生活。

獲選的旅客將於6月30日起開始為期一年的Airbnb房東，協助促進當地社區發展，更可以保留擔任房東的所有收入，同時也能邀請至多四名的親朋好友同行。此次計畫的構想，來自於2019年珊布卡「1歐元房屋」振興運動。在當時，珊布卡面臨人口嚴重外流、旅遊產業沒落等問題，於是決定以1歐元的價格出售部分房屋，鼓勵並吸引年輕人才回鄉、帶動國際企業資金挹注，藉此推廣迷人的南義風情和文化遺產。

接待房客之餘還能遠端辦公

獲選者在抵達珊布卡後，將於入住的第一個月接受培訓，包含參加由當地達人舉辦的義大利語和烹飪課程，透過深度了解當地文化與日常，創造不同以往的生活體驗。此外，旅客可以在融入西西里島當地社區的同時，利用出租房源以外的零碎時間遠距辦公，充分展現彈性，開啟結合工作和生活的全新旅行方式，與 Airbnb 一同「住進全世界」。

體驗四海為家旅遊新風潮，接待房客之餘還能遠端辦公。（圖：Airbnb提供）
體驗四海為家旅遊新風潮，接待房客之餘還能遠端辦公。（圖：Airbnb提供）

透過與珊布卡當地政府的合作，Airbnb也全心擁抱後疫情時代史無前例的旅遊革命，邀請旅客體驗四海為家的旅遊新風潮。珊布卡市長 Leonardo Ciaccio 表示，「『1歐元房屋』計畫不僅讓珊布卡年久失修的老屋重獲新生，也讓參與計畫的志願者有機會嘗試生活不同的可能性。藉由這次與 Airbnb 合作，我們希望可以找到願意與當地居民一起生活的人，一起參與珊布卡的所有重要時刻。我已經迫不及待要見到這位獲選者了」。

設計師翻新老屋 造西西里島特色建築

除了體驗道地義大利村莊文化，獲選的幸運旅客也將免費入住位於珊布卡市中心、由義大利建築公司 Studio Didea旗下設計師翻修改造的Airbnb房源。該房源在重新裝修時，外觀不但使用了與當地景觀協調的材料和顏色，三層樓的結構更融合珊布卡傳統手工藝和現代設計工法，可說是西西里島建築展現迷人特色的經典代表。

義大利 房東 社群

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