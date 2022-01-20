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中國十四五旅遊規畫 提出有序恢復出入境旅遊

記者陳政錄／綜合報導
受疫情影響，國際上出入境旅遊大多受到多重限制。（中新社）
受疫情影響，國際上出入境旅遊大多受到多重限制。（中新社）

在全球疫情持續之際，中國國務院20日對外發布《「十四五（2021年到2025年）」旅遊業發展規畫》，內容提出，將在全球新冠肺炎疫情得到有效控制的前提下，統籌國內國際兩個市場，分步有序促進入境旅遊，穩步發展出境旅遊，持續推進旅遊交流合作。

規畫提到，在十三五時期，中國年人均出遊超過4次，但十四五時期全面進入「大眾旅遊時代」之際，機遇和挑戰都有新的發展變化。

因此，規畫提出到2025年，旅遊業發展目標是要達到水準不斷提升、現代旅遊業體系更加健全，旅遊有效供給、優質供給、彈性供給更為豐富，大眾旅遊消費需求得到更好滿足；同時，疫情防控基礎更加牢固，科學精準防控要求在旅遊業得到全面落實。

就中央對出、入境旅遊的立場。規畫提出，在全球新冠肺炎疫情得到有效控制的前提下，依託中國強大旅遊市場優勢，統籌國內國際兩個市場，分步有序促進入境旅遊，穩步發展出境旅遊，持續推進旅遊交流合作。

規畫內容包括，要推動出境旅遊目的地國家，給予中國普通護照免簽便利，在語言、餐飲、支付等方面為中國遊客提供更高品質服務；另一方面，深化旅遊國際合作，要積極宣傳中國抗擊疫情成效和旅遊業應對疫情的經驗做法。

規畫還提出，要深化與「港澳台地區」合作，包括推進粵港澳大灣區旅遊一體化發展、支持香港發展中外文化藝術交流中心、推動澳門世界旅遊休閒中心建設等，還有「推進海峽兩岸鄉村旅遊、旅遊創意產品開發等領域合作，探索海峽兩岸旅遊融合發展新路，讓旅遊成為增進中華文化認同、增強中華民族凝聚力的有效途徑。」

疫情 新冠肺炎 國務院

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