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美航空業警告：5G將導致航班大亂 引爆災難性危機

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美航空業齊聲警告：5G將導致航班大亂 引爆災難性危機

編譯徐榆涵／即時報導
美多家航空業者警告，5G網路C波段訊號恐會影響飛安，導致航班中斷。歐新社
美多家航空業者警告，5G網路C波段訊號恐會影響飛安，導致航班中斷。歐新社

美國多家航空公司執行長17日齊聲警告，引入新的5G服務恐引發一場「災難性」航空危機，因為新的C波段5G服務可能會導致大量飛機無法使用，造成「數萬名美國人將滯留海外」。

路透報導，美國航空、達美航空、聯合航空、西南航空和捷藍航空等執行長合力寫一份信指出，「除非我們的主要機場獲准飛行，否則絕大多數客運和貨運航班基本上都將停飛」。

美國聯邦航空總署（FAA）警告稱，5G網路C波段訊號可能會干擾部分飛機的高度儀等敏感儀器，進而影響飛機在低能見度條件下的降落操作。

信件警告稱，「這代表昨天那樣的情忘還會重演，當天有超過1100次航班和10萬名乘客因航班取消、改道或延誤而受到影響」。

他們在信中補充說，迫切需要採取行動，「坦白說，全國的商業活動將陷入停滯」。UPS與聯邦快遞也在信上簽名。

據報導，這封信是寫給白宮國家經濟委員會主任狄斯（Brian Deese）、美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）、美國聯邦航空總署（FAA）局長迪克森（Steve Dickson）以及聯邦通訊委員會（FCC）主席羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）。

5G 白宮 機場

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