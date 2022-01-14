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「10人就1人確診」8000員工染疫 達美航空大砍航班

編譯洪毅／綜合13日電
達美航空(Delta Air Lines)過去四周多達8000名職員染疫不能上班，導致大量航班取消。圖為乘客在洛杉磯機場排隊。（Getty Images）
達美航空(Delta Air Lines)過去四周多達8000名職員染疫不能上班，導致大量航班取消。圖為乘客在洛杉磯機場排隊。（Getty Images）

新冠疫情肆虐也讓全美航班大亂；達美航空(Delta Air Lines)執行長巴斯欽(Ed Bastian)13日表示，過去四周達美航空有8000名職員染疫，占全體7萬5000名員工的近10.7%，導致大量航班取消，也對航空業造成財務衝擊。

巴斯欽13日在國家廣播公司商業頻道(CNBC)節目「Squawk Box」上表示，染疫的員工都沒有重症問題，不過因大量員工在假期間缺勤，導致航空業財務受衝擊；達美航空去年第四季財報虧損，預計今年第一季也將如此。

從去年12月24日至今年1月第一周之間，全美取消超過2萬個航班，除新冠病毒傳播之外，冬季暴風雪也是其中一大因素；達美航空在同日的法說會上表示，過去一周有1%的航班因疫情取消，不過最近幾天已「大幅減少」。

除達美航空外，聯合航空(United Airlines)執行長柯比(Scott Kirby)11日也曾表示，全體6萬7000名員工中，目前約有3000名員工染疫，占比約4%；其中位於新澤西州的樞紐、在紐瓦克機場執勤的員工，染疫比率高達三分之一。

不過達美航空預期，全美的航空旅運會在2月開始反彈。

由於疫情嚴重打亂航班，達美航空上個月向聯邦疾病防治中心(CDC)請求讓已接種員工縮短隔離天數，並指當時的防疫指引「嚴重衝擊航空業勞動力及營運」；其他航空公司跟進附和此請求，而CDC也在之後決定，將隔離天數從十天減至五天。

但在CDC更新指引後，達美航空為染疫隔離員工提供的帶薪假也從十天縮短為五天，招致全美最大空服員工會「空服員協會」(Association of Flight Attendants)的批評，指達美航空「逼員工帶病上班」。

但巴斯欽13日說，這是基於CDC的防疫指引的決定。

CDC 疫情 防疫

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