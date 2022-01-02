預約爆滿…國際線登機前獲檢測結果難「恐要多付錢」

國際航班旅客愈來愈難找到能在班機起飛前取得新冠病毒陰性篩檢結果的檢測站。圖為邁阿密，醫護人員在為民眾新冠檢測。(美聯社)

國際航班旅客愈來愈難找到能在班機起飛前取得新冠病毒陰性篩檢 結果的檢測 站，有時來不及取得檢測報告，只好延後行程並更改航班。

紐約內容創作者克莉絲汀‧伊(Christine Yi)與擔任餐廳行政主廚的男友崔希(James Tracey)原訂飛往加勒比海島大開曼(Grand Cayman)共度聖誕，開曼群島要求入境旅客出示登機前24小時的新冠檢測陰性證明。

克莉絲汀和崔希24日搭機，他們預約紐約大學朗格尼醫學中心23日的核酸檢測；她在23日傍晚收到陰性證明，崔希的檢測則在做完34小時後才送達，他錯過原航班，得付150元變更機票，多等兩小時的抗原快篩，以及來回機場的車費。

紐約時報報導，頻繁檢測、接種疫苗和戴口罩，成為假期季節回歸疫前正常的關鍵，但對國際航班旅客而言，比起及時取的檢測結果，尋找檢測站逐漸變得更困難，各檢測站預約爆滿，隨到隨檢的快篩站要等數小時；就算能受檢，也不保證登機前可取得結果。

此外，各國入境所要求的檢測規定，隨疫情 發展更新，可能從登機前72小時的陰性證明縮減至24小時。

檢測向來是疫情痛點之一；紐時指出，美國的檢測基本上供不應求。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)核准的居家新冠檢測需求驟增，藥局缺貨，網購到貨時間延後；然而，除非居家檢測結果經過專業醫師背書，否則不能用作國際航班篩檢證明，只能當作親友聚會前的預防措施。

亞培藥廠(Abbott)開發快篩試劑BinaxNOW，亞培發言人說：「我們看到民眾對BinaxNOW的空前需求，藥廠做好後會盡快出貨。」

加州棕櫚泉旅遊顧問艾利‧皮爾斯(Alle Pierce)建議旅客率先透過主治醫師預約檢測，並擬好萬一無法及時取得檢測結果的備案，例如第二次預約或直接去隨時可檢測的診所。

不過，皮爾斯提醒旅客要有心理準備，想迅速取得篩檢結果，可能要多付點錢。