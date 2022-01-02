我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

學者：全球廉價機票時代 恐在2022年終結

又一家港媒熄燈 「眾新聞」停止營運

學者：全球廉價機票時代 恐在2022年終結

編譯李京倫／報導
雪梨科技大學旅遊學高級講師比爾曼認為，全球廉價機票時代恐在2022年終結。（路透）
雪梨科技大學旅遊學高級講師比爾曼認為，全球廉價機票時代恐在2022年終結。（路透）

雪梨科技大學旅遊學高級講師比爾曼（David Beirman）近日在澳洲新聞網站「對話」（The Conversation）上撰文指出，全球航空業在新冠疫情期間經歷了二戰以來最糟糕的兩年，2022年這個行業的前景看來光明一些，但對乘客而言，低廉的機票也許將一去不復返。

新冠疫情後，倖存的航空公司試圖解決債務，並為未來運營做好準備，但無法保證在下一次危機發生時會得到政府支持。這意味航空公司可能會放棄1970年代以來薄利多銷的商業模式。

這種模式是航空公司接受每位乘客的低利潤，但搭載更多乘客，並使用載客量更大的飛機來削減固定開支。這種模式促使全球遊客數量從1970年的約1.66億增加到2019年的15億，但也意味航空公司需要每個航班載滿乘客才能賺錢。2019年疫情爆發前，長途國際往返航班每位乘客的平均淨利僅10美元。

很難看出各國航空公司能僅靠這種模式維持生存。廉價航空公司或許仍能存活，但存活的唯一方式是說服乘客購買機票以外的附加產品，如機上點心、額外的行李量或預訂計程車等。

儘管大多數航空公司致力於控制機票價格上漲，但無法迴避的事實是，有兩年的巨額虧損需要彌補，再加上繼續執行防疫規定也推高成本。比爾曼認為，較高的利潤與較低的乘客量看來是更可能成功的商業模式。

疫情 利潤 澳洲

上一則

停辦一年 玫瑰花車大遊行回來了 華航花車再獲國際獎

延伸閱讀

夏州聖誕旅遊佳 回歸疫前水平 業主對Omicron疫情觀望

夏州聖誕旅遊佳 回歸疫前水平 業主對Omicron疫情觀望
牽一髮動全身

牽一髮動全身
回顧2021╱趙婷奪奧斯卡、非裔女詩人高爾曼迷人朗讀

回顧2021╱趙婷奪奧斯卡、非裔女詩人高爾曼迷人朗讀
Omicron遍加州…節後灣區日增3400確診 金山取消跨年煙火秀

Omicron遍加州…節後灣區日增3400確診 金山取消跨年煙火秀

熱門新聞

美國航空業者在耶誕假期取消逾2800個航班，此時Omicron新冠變種病毒疫肆虐，造成機組人員吃緊。美聯社

美聖誕假期取消逾2800航班 疫情害航空業鬧人力荒

2021-12-27 00:00
國務院宣布，27日起，護照價格上漲20元，郵寄申請的護照費從一本110元漲為130元。(Getty Images)

護照費27日起調漲20元 這些情況還要加錢

2021-12-25 20:50
由於全球疫情惡化，國務院警告準備到國外旅行的民眾，要做好應變準備。(Getty Images)

全球疫情惡化 國務院：民眾出國應做好應變計畫

2021-12-31 22:42
拉斯維加斯不會因疫情取消或縮減大型新年活動，屆時預計會有逾30萬名旅客湧入，觀賞新年夜的煙火秀。(美聯社)

拉斯維加斯新年煙火秀如期舉行 估將湧入30萬遊客

2021-12-30 21:43
雪梨科技大學旅遊學高級講師比爾曼認為，全球廉價機票時代恐在2022年終結。（路透）

學者：全球廉價機票時代 恐在2022年終結

2022-01-02 10:42
受新冠肺炎疫情影響出勤人力、假期旅客人潮和天候因素影響，空中交通混亂，元旦全美取消逾2600架次航班。圖為旅客1日在取消逾800航班的歐海爾國際機場。（美聯社）

空中交通仍亂 元旦全美取消2600航班 全球取消4600航班

2022-01-01 23:45

超人氣

更多 >
李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路

李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路
別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠

別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠
李連杰女兒秀出跨年家宴照 媽媽利智美艷舊照也曝光

李連杰女兒秀出跨年家宴照 媽媽利智美艷舊照也曝光
佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高

佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高
專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95

專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95