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全球疫情惡化 國務院：民眾出國應做好應變計畫

編譯盧炯燊／綜合31日電
由於全球疫情惡化，國務院警告準備到國外旅行的民眾，要做好應變準備。(Getty Images)
由於全球疫情惡化，國務院警告準備到國外旅行的民眾，要做好應變準備。(Getty Images)

新冠變異病毒Omicron在全球大爆發致疫情惡化，尤以歐洲成為重災區，各國均疫於應付；美國國務院就此提醒有意在假期出國的民眾，應要制定應變計畫，以防萬一。

國務院發出的新聞稿表示，「選擇到外國旅遊的美國公民應該準備應變計畫，因為他們可能迫不得已在外國逗留，滯留時間比原定計畫要長，這方面的開支須自理。」同時建議民眾要購買國際旅行保險，而保險範圍應涵蓋與新冠疫情相關的項目，例如因疫情而取消行程及相關醫療費用等，否則未必可以索賠。

此外，從外旅遊回國的美國人，凡兩歲及以上者，必須證明已從感染中康復，或在返國前一天內新冠測試結果呈陰性。

國務院指出，外國政府可能要求入境旅客符合額外的新冠病毒防疫規定，因此美國民眾要做這方面的準備。

國務院的警告特別強調必須認真對待Omicron，這個變異病毒已讓美國政府人手短缺並縮減了服務。

Omicron變種病毒株的出現讓世界各國如臨大敵，白宮首席防疫顧問、國家過敏和傳染病研究院院長佛奇(Anthony Fauci)日前在白宮的簡報會上指出，無可爭辯的是，Omicron是高度傳染的病毒，雖然多個國家的專家及研究認為Omicron不如更早出現的變異病毒Delta嚴重，但民眾在假期外遊，仍須做好防範及應對措施。

Omicron 國務院 疫情

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