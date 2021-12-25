護照費27日起調漲20元 這些情況還要加錢

國務院宣布，27日起，護照價格上漲20元，郵寄申請的護照費從一本110元漲為130元。(Getty Images)

美國護照似也難逃通膨，國務院 宣布，27日起，護照規費上漲20元，郵寄申請的護照費從一本110元漲為130元，漲幅達18.2%，幾乎三倍於11月的通膨率6.8%。

國務院推文說，為了確保國人手中護照是「全世界最安全的旅行與身分證件」，漲價有其必要。

申請護照的費用還看護照的類型、換新還是新申請、多快拿到，費用各有不同，國務院網站「費用計算辦法」欄有詳細的分類。例如，換發護照之外，都另需繳納35元處理費，快遞另付60元；需要加拿大、墨西哥、加勒比海國家通用的護照卡，每張另加30元。

新冠疫情 仍殷，政府鼓勵民眾上網申請，登總統上周才簽署行政命令，要求各機關提高服務效率，半年內呈報改進成果。

2019年，新冠病毒尚未荼毒全球時，美國護照幾乎是全球最通行的護照，持有人可到184個國家地區去旅遊；2020年夏季，許多國家為了防堵疫情擴大紛紛關閉國門，能持美國護照入境的國家也少了，不過，熱門旅遊景點還有墨西哥和土耳其開放給美國人。

之後隨著各國疫情時好時壞，美國護照行得通的國家地區也有增減，例如日本仍不對美國觀光 客開放。

不過，總的來說，就算Omicron變種病毒仍到處肆虐，打完兩劑以上疫苗的美國人現在可以去的國外觀光地點，比一年半前多很多。

加拿大和阿根廷已在幾個月前就開放美國人入境，美洲其他國家和歐洲也多數准許美國人往訪，非洲也有不少國家可去，倒是亞洲和澳洲、太平洋國家，對美國開放的不多。