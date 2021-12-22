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旅客搭機不守規矩 將失去快速安檢PreCheck資格

編譯周芳苑／綜合22日電
搭機乘客若不守規則，可能失去TSA的快速安檢 PreCheck資格。圖為邁阿密國際機場的TSA Pre快速安檢標示。(美聯社)
搭機乘客若不守規則，可能失去TSA的快速安檢 PreCheck資格。圖為邁阿密國際機場的TSA Pre快速安檢標示。(美聯社)

鑒於旅客在飛機上的「機鬧」事件頻頻，造成混亂，聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)和運輸安全局(Transportation Security Administration，TSA)表示，乘客搭飛機時不守規矩製造混亂可能失去運輸管理局的快速安檢PreCheck資格。

聯邦航管局將向運安局提供因不良行為被罰款乘客的相關訊息，在這兩大機構新的訊息共享關係下，這些乘客將被取消快速安檢資格，以便解決一年多來困擾航空公司和監管機構的問題。

目前不清楚違規黑名單上有多少人本有資格享用 PreCheck快速安檢；PreCheck允許乘客免接受某些安檢，以便縮短排隊時間，官員希望這個處罰方式能發揮嚇阻效果。

航管局長迪克森(Steve Dickson)說，行為不當就會失去快速安檢資格，得乖乖排隊；運安局還將與航管局共享訊息，以協助識別和界定不守規乘客，據以發送罰款通知。

航管局今年已針對搭機乘客提起315起控告案，不當行為從口頭威脅到攻擊其他乘客和機組人員不一而足；據統計，今年截至12 月14日，共接到5664起乘客不守規矩的報告，並已啟動1030項調查，2019年聯邦航管局對搭機乘客的調查不到 150 次。

根據航管局，年初以來，不守規乘客鬧事發生率下降，但與往年相較仍偏多，許多涉及口罩糾紛，聯邦政府要求在機上和機場戴口罩；航管局和空服人員說，喝酒也是助長乘客鬧事的一大要素。

航管局早已禁止機上乘客飲用非航空公司提供的酒類，今年夏天航管局要求機場放寬外賣酒精飲料銷售，一些航空公司則推遲飛機上出售酒類，以免引發紛爭。

聯邦航管局已提案對違規者重罰，但許多受罰者總有辦法證明沒錢付罰款，航管局不能以刑事案起訴，已開始將最惡劣行為個案提交聯邦調查局(FBI)。

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