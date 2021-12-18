Omicron激增 加拿大將要求入境須持有72小時內陰性證明

加拿大衛生部長杜克羅17日表示，加拿大將再次要求到別的國家旅行的人回到加拿大時，須持有72小時內篩檢呈陰性證明。圖為多倫多皮爾遜國際機場。（路透資料照片）

加拿大 總理杜魯多 今天表示，Omicron 變異株讓COVID-19病例激增情況「駭人」，呼籲民眾落實防疫措施。加拿大衛生官員已明確表示，醫療體系可能很快就會出現困境。

路透報導，加拿大的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例快速增加。隨著Omicron逐漸取代Delta成為主流變異株，加國10個省中有數省通報的確診數都大幅提升。

杜魯多（Justin Trudeau）推文說：「我知道國內某些地方的（確診）數字創紀錄，但我也知道我們可以度過這關。」他還敦促加拿大人接種疫苗，落實戴口罩、保持社交距離等措施。

加拿大衛生部長杜克羅（Jean-Yves Duclos）稍早敦促各省採取更多公衛措施，並稱加拿大將再次要求到別的國家旅行的人回到加拿大時，須持有72小時內篩檢呈陰性證明。旅遊業者表示，這樣的措施做起來很繁雜，也有礙旅遊業務。

加拿大首席公共衛生官譚詠詩（Theresa Tam）表示，若Omicron真的成為主流變異株，「病例數暴增恐會在很短的時間內壓垮醫療體系」。

杜克羅也表示，加拿大將取消上個月禁止來自非洲10個國家旅客入境的禁令，並重申政府建議民眾避免跨國旅行。

批評者表示，由於Omicron變異株快速蔓延，禁止最近到過南非、奈及利亞、埃及和其他7國的人入境，實在毫無道理。

杜克羅說：「雖然我們知道這種禁令有些爭議，但我們認為，這在當時是必要措施，以助減緩Omicron進到加拿大，並為我們爭取到一些（因應）時間。」

英國也以Omicron已在社區傳播為由，在14日宣布解除類似的禁令。

加拿大安大略省（Ontario）和魁北克省（Quebec）本週都恢復限制公開集會。這兩省人口合計占全國約60%。

在本週宣布的第2波限制措施中，安大略省今天表示，自19日起，餐廳、健身房、購物中心等室內公共場所容留人數50%。

安大略省也限制室內非正式社交聚會上限10人，室外則訂為25人。

安大略省首席醫療官摩爾（Kieran Moore）說：「我知道這不是我們任何人想面臨的情況，尤其現在正是耶誕季，但顯然Omicron是不放假的。」