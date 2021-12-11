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19歲少女挑戰獨駕飛機 環遊世界5萬里 亞洲行將經台灣

中央社首爾11日綜合外電報導
9歲飛行員羅瑟福德挑戰成為獨自駕駛飛機環繞全球的最年輕女性，她11日從俄羅斯飛抵亞洲行第一站韓國首爾，接著會前往台灣、菲律賓等地。（圖取自instagram.com/fly.zolo）
9歲飛行員羅瑟福德挑戰成為獨自駕駛飛機環繞全球的最年輕女性，她11日從俄羅斯飛抵亞洲行第一站韓國首爾，接著會前往台灣、菲律賓等地。（圖取自instagram.com/fly.zolo）

19歲飛行員羅瑟福德要挑戰成為獨自駕駛飛機環繞全球的最年輕女性，她今天從俄羅斯飛抵亞洲行第一站韓國首爾，接著會前往台灣、菲律賓等地，繼續挑戰完成這項壯舉。

路透報導，英國、比利時雙國籍少女羅瑟福德（Zara Rutherford）今年8月18日從比利時西部的庫特萊-威弗爾哲機場（Kortrijk-Wevelgem Airport）啟程，開啟她的5萬1000公里旅程。這趟旅行要飛越5大洲52國，包括美國、格陵蘭、俄羅斯和哥倫比亞等地。

影片來源：YouTube DW Euromaxx

羅瑟福德的空中座駕是定制的鯊魚（Shark）超輕型飛機，這是世界上最快的微型飛機。

她今天從俄國海參崴（Vladivostok）飛抵韓國，並於金浦國際機場（Gimpo International Airport）舉行記者會；她將在飯店修整，13日啟程前往台灣。

羅瑟福德告訴記者，這趟旅途很具挑戰性，她因為簽證和天候不佳，在俄羅斯被困了一個月。

羅瑟福德預計在明年1月中旬完成環球之旅，她原盼在今年耶誕節之前達成目標。

英國「罕普夏紀事報」（Hampshire Chronicle）報導，除韓國和台灣，羅瑟福德還要前往菲律賓、馬來西亞、印尼、新加坡、泰國和緬甸，接著繼續向西飛行至印度。

路透指出，雙親皆為飛行員的羅瑟福德表示，希望自己的駕機環球旅行能夠鼓勵女性在科學、科技、工程及數學領域學習和工作，並激發女孩對航空的興趣。

羅瑟福德將於明年開始就讀大學，她夢想成為太空人。

曾為阿富汗難民的美國飛行員華斯（Shaesta Wais）在2017年以30歲之齡，成為完成獨駕飛機環球壯舉的最年輕女性，羅瑟福德這趟航行放眼打破華斯創下的紀錄。

男性紀錄則是美國青年安德魯斯（Mason Andrews）在2018年18歲時所創，他當時還曾誤闖台灣領空遭空軍攔截，F-16戰機緊急起飛，導引他離開領空。

俄羅斯 機場 英國

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