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航空迷必訪 Bell & Ross宣布結盟法國航空博物館

記者釋俊哲／綜合報導
成立於西元1919年、擁有超過100年歷史的法國航空博物館，位於巴黎郊外Paris Airport-Le Bourget機場，是值得航空迷朝聖的知性景點。（圖：Bell & Ross提供）
成立於西元1919年、擁有超過100年歷史的法國航空博物館，位於巴黎郊外Paris Airport-Le Bourget機場，是值得航空迷朝聖的知性景點。（圖：Bell & Ross提供）

柏萊士（Bell & Ross）宣佈與「法國航空博物館（Musée de l'A...
柏萊士（Bell & Ross）宣佈與「法國航空博物館（Musée de l'Air et de l’Espace）」宣佈結盟，也展現了兩造對專業標準、知識傳播的共同理念。（圖：Bell & Ross提供）

去巴黎，逛不完的美術館博物館是藝術愛好者的行程必訪，其中又以三大美術館：羅浮宮（Musée du Louvre） 、奧賽美術館（Musée d'Orsay）與龐畢度藝術中心（Centre Georges-Pompidou）最為熱門；但現在對航空迷而言又有新景點值得筆記：法瑞腕表品牌柏萊士（Bell & Ross）與「法國航空博物館（Musée de l'Air et de l’Espace）」宣布結盟，為這個位於近郊的博物館、再添亮點話題。

法國時間12月2日的記者會上，博物館內空間披上了簡約但法式的光影，也象徵兩造的全...
法國時間12月2日的記者會上，博物館內空間披上了簡約但法式的光影，也象徵兩造的全新合作開始。（取材自Instagram／@museeairespace）

成立於西元1919年的法國航空博物館，位於巴黎郊外Paris Airport-Le Bourget機場，除了擁有超過100年歷史，並受法國國防部監管。其豐富的藏品見證了當代飛行歷史演變，也因為收藏的史料，為訪客帶來知性與欣賞的雙重樂趣。Bell & Ross原本即以軍用、飛行時計聞名，BR系列從飛機儀表板得到靈感，正方形的表殼風格鮮明且軍事氣息強烈，並延伸出BR 01、02、03與混合方圓的BR 05等多個系列。

Bell & Ross BR 05 GMT腕表，是品牌BR 05系列的最新設計，...
Bell & Ross BR 05 GMT腕表，是品牌BR 05系列的最新設計，以揉和方圓線條的獨特輪廓，並具有GMT兩地時間功能。（圖：Bell & Ross提供）

法國航空博物館豐富的藏品見證了當代飛行歷史演變，也為訪客帶來知性與欣賞的雙重樂趣...
法國航空博物館豐富的藏品見證了當代飛行歷史演變，也為訪客帶來知性與欣賞的雙重樂趣。（取材自Instagram／@museeairespace）

Bell & Ross本次與法國航空博物館結盟，除了肩負起法國航空技術大使的責任，更展現兩造對專業標準、知識傳播的共同理念。在12月2日的發表會上，除了將法國航空博物館館內空間賦予簡約但法式的光影變化，館內也懸掛上了Bell & Ross BR 01-92的黑色造型掛鐘，象徵兩造在時間、文化上的同步，也讓人更加期待未來Bell & Ross在航空腕表的推陳出新。

博物館地址為巴黎Aéroport de Paris-Le Bourget, 93352 Le Bourget，每日早上10時開館至傍晚五時，門票則依現場為主、每周一公休。

博物館 美術館 國防部

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