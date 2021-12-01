我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨性騷案：CNN「無限期停職」王牌主播的新聞室風暴

幫忙打探性騷案 葛謨主播弟 遭CNN無限期停職

哪裡生活費最貴？這城市排第一 超越紐約、香港、大阪

編譯洪啟原／綜合報導
最新調查顯示，以色列第二大城台拉維夫躍居全球生活成本最高的城市，超過紐約、日內瓦以及大阪。（路透）
最新調查顯示，以色列第二大城台拉維夫躍居全球生活成本最高的城市，超過紐約、日內瓦以及大阪。（路透）

最新調查顯示，以色列第二大城台拉維夫躍居全球生活成本最高的城市，超過紐約、日內瓦以及大阪。

根據經濟學人智庫（EIU）最新的半年報，在生活成本最高的全球十大城市排行中，台拉維夫登上榜首，從去年的第五名大幅爬升，歸因於以色列推出對抗新冠肺炎病毒的疫苗，助攻以國貨幣謝克爾對美元強勁升值。

這項排行的第二至第十名，分別是巴黎、新加坡、蘇黎世、香港、紐約、日內瓦、哥本哈根、洛杉磯以及大阪。

以色列是最快推出疫苗接種計畫的國家之一，根據數據統計機構Our World in Data，以色列到29日為止已有62%民眾完整接種兩劑新冠疫苗。自今年到11月初為止，謝克爾兌美元勁升4%，隨後升幅收斂。

報告顯示，台拉維夫十分之一的商品價格上漲；這項報告檢視全球173座城市中逾200種商品與服務價格。

整體來看，若以當地貨幣計算，各國商品價格的通膨率到9月為止年增3.5%，高於去年的1.9%，通膨增速為過去五年來最快。

EIU表示，供應鏈問題、匯價波動及消費需求改變，都推升大宗商品和其他商品價格升高。運輸業的成本增加最多，全球每公升汽油今年平均上漲21%。

EIU全球生活成本部門主管Upasana Dutt表示，隨著勞工調薪，許多城市未來一年的生活成本預料進一步上揚。

以色列 疫苗 貨幣

上一則

「東京米其林指南2022」公布 3家餐廳連續15年奪3星

延伸閱讀

香港特首：通關快有好消息 港康碼最快2日公布

香港特首：通關快有好消息 港康碼最快2日公布
獲拜登提名紐約聯邦法官 華裔法官何戴爾遭砲轟

獲拜登提名紐約聯邦法官 華裔法官何戴爾遭砲轟
Uber Eats平台年底退出香港 將專注Uber出行服務

Uber Eats平台年底退出香港 將專注Uber出行服務
香港3口岸「非觸式e道」上路 過關僅7秒

香港3口岸「非觸式e道」上路 過關僅7秒

熱門新聞

為了記取之前輕忽新冠病毒Delta變異株的教訓，世界各國在面對傳染力可能比Delta更強的新變異株Omicron時，普遍採取快速因應措施。（路透）

Omicron變異株拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

2021-11-27 22:43
沒有強制接種與戴口罩要的佛州，確診率與住院率都全國最低，旅遊業正復興中。圖為遊客在佛州邁阿密海灘市度假。(美聯社)

佛州確診低、不封城…逾3250萬人奔邁阿密「享受陽光」

2021-11-29 22:25
米其林二星餐廳「ASAHINA Gastronome」、「Nihombashi-kakigaracho Sugita」與「Crony」的菜色（左起）。圖／摘自米其林官網

「東京米其林指南2022」公布 3家餐廳連續15年奪3星

2021-11-30 11:42
美國雖然在8日對完全接種疫苗者重開國門，但旅遊業還需要一段時間才能回到疫前狀態。(美聯社)

快看世界／就算開國門 這兩類人還是暫進不來美國

2021-11-10 12:15
波音公司與媒體進行線上會議。（截自會議畫面）

波音估長途航班最快2023復甦 籲各國縮短隔離時間

2021-11-23 00:47
日本環球影城將推出「獵人」主題設施。（取材自日本環球影城FB粉絲頁）

不只任天堂 日本環球影城明年推出「獵人」世界

2021-11-29 03:12

超人氣

更多 >
3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕

3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕
Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情
「外星人」偽裝丈夫想行房？密蘇里女牧師：遇到好多次

「外星人」偽裝丈夫想行房？密蘇里女牧師：遇到好多次
全美首個公共吸毒所 紐約市開張

全美首個公共吸毒所 紐約市開張
2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣

2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣