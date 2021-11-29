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疫情傷觀光 今年全球旅遊業 損失將達2兆美元

中央社／馬德里29日綜合外電
圖為遊客走在南非開普敦的商業街。（新華社）
圖為遊客走在南非開普敦的商業街。（新華社）

聯合國旅遊部門今天表示，COVID-19疫情將使全球旅遊業損失2兆美元收入，而旅遊業的復甦「脆弱」且「緩慢」。

總部在西班牙馬德里的聯合國世界觀光組織（World Tourism Organization）發布這項預測之際，歐洲正與COVID-19感染率激增搏鬥，新變異株Omicron也正在全球散布。

根據世界觀光組織，今年國際來訪旅客人數仍將比2019年疫情爆發前的15億人低70至75%，和2020年降幅類似。

世界觀光組織指出，去年全球旅遊業營收已因疫情損失2兆美元營收，是在這場衛生危機受創最深的產業之一。這個組織雖未估算觀光業明年表現，但其中期展望也不太樂觀。

世界觀光組織發布的聲明說，「儘管最近有所改善，但全球疫苗施打率不均」，加上Delta、Omicron等「COVID-19新病毒株」出現，「恐衝擊已然緩慢且脆弱的復甦」。

世界觀光組織秘書長波洛利卡希維里（Zurab Pololikashvili）告訴法新社，多國近幾周推行新的防疫和封城措施，顯示「現在狀況有多麼地難以預測」。

「這是旅遊業的歷史性危機，但旅遊業仍有相當快速的復甦力量。我真的希望2022年會比2021年好很多。」

觀光 疫情 營收

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