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Omicron拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

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Omicron變異株拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

編譯田思怡／綜合報導
為了記取之前輕忽新冠病毒Delta變異株的教訓，世界各國在面對傳染力可能比Delta更強的新變異株Omicron時，普遍採取快速因應措施。（路透）
為了記取之前輕忽新冠病毒Delta變異株的教訓，世界各國在面對傳染力可能比Delta更強的新變異株Omicron時，普遍採取快速因應措施。（路透）

為了記取之前輕忽新冠病毒Delta變異株的教訓，世界各國在面對傳染力可能比Delta更強的新變異株Omicron時，普遍採取快速因應措施，其中以色列最嚴厲，直接鎖國，所有入境者必須隔離14天。以下為Omicron變異株的最新發展。

哪些國家出現確診病例？

Omicron變異株最早出現在波札那，南非上周病例暴增。南非最大城市約翰尼斯堡所在的豪登省上周三（24日）通報1100例新確診病例中，有90%為Omicron變異株。

歐洲：比利時最早出現Omicron變異株病例，接著英國出現兩例，都有南非旅遊史。德國也宣布有兩例確診，於11月24日從慕尼黑入境，但未明確指出來自南非 。義大利米蘭有一例，來自莫三比克。捷克有一例疑似病例。荷蘭當局表示。兩架從南非飛抵阿姆斯特丹的班機上的600名乘客，有61人檢測為陽性，其中「有一部分人」幾乎確定感染Omicron變異株。

其他地區：香港、以色列和澳洲都出現Omicron變異株病例。美國雖尚未檢測出確診者，但白宫防疫專家佛奇表示，美國如果有，他一點也不意外。

哪些國家收緊防疫措施？

以色列出現一例Omicron病例後，再次封閉國界，所有外國人入境後都必須隔離14天。

英國出現2例Omicron病例後，宣布所有入境者在抵達英國的2天內進行PCR檢測，在檢測結果為陰性前，必須自我隔離，一般民眾前往商店或搭乘大眾運輸工具必須戴口罩，Omicron確診者的密切接觸者必須自我隔離10天。

澳洲在檢測出2名從南非入境者感染Omicron後，禁止南部非洲9國的非澳洲公民入境，來自這9國的澳洲公民入境後必須隔離14天。

美國對南部非洲8國限制入境，包括南非、波札那 、辛巴威、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、莫三比克與馬拉威。

歐盟、加拿大、巴西、泰國、斯里蘭卡等地區和國家也紛紛對南部非洲國家限制入境。

南非 檢測 澳洲

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