我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新州華母涉殺兩子 證人六分鐘報警電話曝光

一洲焦點／拜登釋儲油保民調、紐約市非公民也可投票？

澳洲大堡礁珊瑚產卵大爆發 海底滿天星展現生機

中央社坎培拉23日綜合外電報導
澳洲昆士蘭州濱海城市凱恩斯外太平洋海域的珊瑚釋出大量卵子和精子，形成多彩大爆發奇觀。
澳洲昆士蘭州濱海城市凱恩斯外太平洋海域的珊瑚釋出大量卵子和精子，形成多彩大爆發奇觀。

名列世界遺產之一的澳洲大堡礁遭遇白化威脅，但科學家今天晚間觀測到，昆士蘭州濱海城市凱恩斯外太平洋海域的珊瑚釋出大量卵子和精子，形成多彩大爆發奇觀。

澳洲大堡礁（Great Barrier Reef）產卵活動將持續2到3天；美國有線電視新聞網（CNN）報導，在海中見證珊瑚生機的科學家認為這是一個好現象，意味儘管珊瑚生態受到威脅，仍然能夠再生。

美聯社報導，2016、2017以及2020年異常溫暖的海洋溫度，導致擁有約2500座珊瑚礁、分佈範圍約34萬8000平方公里的大堡礁陷入白化危機，2/3的珊瑚遭到破壞。

CNN報導，研究組織Reef Teach的海洋科學家菲力普斯（Gareth Phillips）以及他的團隊、潛水員、學生和攝影師潛到昆士蘭州（Queensland）凱恩斯（Cairns）沿岸水域的海底，捕捉珊瑚影片，接下來幾天，他們會到其他珊瑚礁拍攝並觀察。

影片來源：youtube/ Associated Press

這段影片將能讓科學家監測今年的珊瑚產卵活動，並持續觀察大堡礁的整體健康狀況。

大堡礁的珊瑚一年中的大部分時間通過分裂方式繁殖，同時釋放精子和卵子到海洋中的大爆發景況則為一年一次。

菲力普斯表示：「我看過產卵大爆發，但這次似乎有不同品種（珊瑚）在海中產卵，一個接著一個。伴隨如玻璃般（清澈）的海水，以及美麗月光，（此景）非常神奇。」

菲力普斯說，珊瑚產卵「是一個強有力的證明，即在超過18個月恢復期後，牠的生態功能完好無損且運作正常」。

他對此感到欣慰，並表示，珊瑚像人類一樣歷經困難，但牠們仍然好轉，這給了人們希望。

澳洲 美國 攝影

上一則

沒接種就開除 感恩假期機場安檢缺人手

延伸閱讀

網球／訂婚+連3季年終世界第一 球后芭蒂雙喜臨門

網球／訂婚+連3季年終世界第一 球后芭蒂雙喜臨門
華裔參院在野黨領袖黃英賢 批澳當局冒險挺台只為選舉

華裔參院在野黨領袖黃英賢 批澳當局冒險挺台只為選舉
紐西蘭放棄清零 奧克蘭12月解封 澳洲疫情好轉放寬入境

紐西蘭放棄清零 奧克蘭12月解封 澳洲疫情好轉放寬入境
台高端疫苗取得澳洲TGA許可 將可進一步申請緊急授權

台高端疫苗取得澳洲TGA許可 將可進一步申請緊急授權

熱門新聞

位於曼谷西南方的安帕瓦盛產椰子，許多在地社區依然以販售椰子相關製品維生，且使用椰子的每個部位。圖為當地一間民宿工作人員利用椰子樹葉編織成帽子。中央社

疫情後褪去喧囂 泰國小鎮安帕瓦推生態旅遊吸引遊客

2021-11-21 06:27
澳洲昆士蘭州濱海城市凱恩斯外太平洋海域的珊瑚釋出大量卵子和精子，形成多彩大爆發奇觀。

澳洲大堡礁珊瑚產卵大爆發 海底滿天星展現生機

2021-11-24 15:37
波音公司與媒體進行線上會議。（截自會議畫面）

波音估長途航班最快2023復甦 籲各國縮短隔離時間

2021-11-23 00:47
美國雖然在8日對完全接種疫苗者重開國門，但旅遊業還需要一段時間才能回到疫前狀態。(美聯社)

快看世界／就算開國門 這兩類人還是暫進不來美國

2021-11-10 12:15
住進歐洲最高Airbnb。傳奇白朗峰近在眼前，搶先體驗雪季首滑。 (圖:Airbnb提供)

白朗峰近在眼前 住進歐洲最高Airbnb 體驗雪季首滑

2021-11-19 02:35
受到COVID-19疫情衝擊，京都市台灣推廣事務所發出新聞稿表示，深受許多旅客喜愛的京都花燈路活動今年將是最後一屆。（京都市台灣推廣事務所提供）

疫情影響 京都花燈路將熄燈

2021-11-21 06:32

超人氣

更多 >
北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪
離婚因被踩底線？她分析：張蘭是大S生活最大的塵霾

離婚因被踩底線？她分析：張蘭是大S生活最大的塵霾
威州遊行慘案/ 9歲童不治 增至6死 首次過堂嫌不斷掉淚

威州遊行慘案/ 9歲童不治 增至6死 首次過堂嫌不斷掉淚
砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁

砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁
日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追

日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追