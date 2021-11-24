澳洲大堡礁珊瑚產卵大爆發 海底滿天星展現生機

澳洲昆士蘭州濱海城市凱恩斯外太平洋海域的珊瑚釋出大量卵子和精子，形成多彩大爆發奇觀。

名列世界遺產之一的澳洲 大堡礁遭遇白化威脅，但科學家今天晚間觀測到，昆士蘭州濱海城市凱恩斯外太平洋海域的珊瑚釋出大量卵子和精子，形成多彩大爆發奇觀。

澳洲大堡礁（Great Barrier Reef）產卵活動將持續2到3天；美國 有線電視新聞網（CNN）報導，在海中見證珊瑚生機的科學家認為這是一個好現象，意味儘管珊瑚生態受到威脅，仍然能夠再生。

美聯社報導，2016、2017以及2020年異常溫暖的海洋溫度，導致擁有約2500座珊瑚礁、分佈範圍約34萬8000平方公里的大堡礁陷入白化危機，2/3的珊瑚遭到破壞。

CNN報導，研究組織Reef Teach的海洋科學家菲力普斯（Gareth Phillips）以及他的團隊、潛水員、學生和攝影 師潛到昆士蘭州（Queensland）凱恩斯（Cairns）沿岸水域的海底，捕捉珊瑚影片，接下來幾天，他們會到其他珊瑚礁拍攝並觀察。

影片來源：youtube/ Associated Press

這段影片將能讓科學家監測今年的珊瑚產卵活動，並持續觀察大堡礁的整體健康狀況。

大堡礁的珊瑚一年中的大部分時間通過分裂方式繁殖，同時釋放精子和卵子到海洋中的大爆發景況則為一年一次。

菲力普斯表示：「我看過產卵大爆發，但這次似乎有不同品種（珊瑚）在海中產卵，一個接著一個。伴隨如玻璃般（清澈）的海水，以及美麗月光，（此景）非常神奇。」

菲力普斯說，珊瑚產卵「是一個強有力的證明，即在超過18個月恢復期後，牠的生態功能完好無損且運作正常」。

他對此感到欣慰，並表示，珊瑚像人類一樣歷經困難，但牠們仍然好轉，這給了人們希望。