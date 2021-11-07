我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

偏藍的維州竟贏不了 民主黨眾議員紛放棄尋求連任

亞歷鮑德溫新片再傳意外 燈光師被蜘蛛咬傷 恐須截肢

美放寬入境限制 旅客須完成接種 航空公司把關

編譯陳韻涵／綜合7日電
圖為洛杉磯國際機場。(Getty Images)
圖為洛杉磯國際機場。(Getty Images)

聯邦政府因應新冠肺炎限制部分國際旅客入境超過一年半以來，8日將有條件重新開放來自中國、巴西、南非、英國等歐洲國家旅客入境，限制重點轉為新冠疫苗接種狀態。

美方也重新開放與加拿大及墨西哥的陸路邊境，允許已接種的旅客入境。

以下為美方針對國際旅客的入境新須知：

主要要求為何？

所有成年外國旅客赴美都必須在搭機前完成疫苗接種，並取得搭機前72小時的篩檢陰性證明。

每個人都要打疫苗嗎？

對，除非是還無法接種疫苗的18歲以下兒童，但仍須接受篩檢；兩歲以下幼童豁免疫苗規定。

還沒打疫苗的成人怎麼辦？

全球約有50個國家的90%國民未接種疫苗，這些未接種疫苗的外國人想來美，必須取得美國政府同意，且入境目的不能只是觀光或商務旅行。

美國政府表示，會基於人道或緊急(醫療評估)因素，豁免極少數人入境；緊急醫療因素需要出示醫師診斷文件，交由聯邦疾病防治中心(CDC)評估核准。

美國人怎麼辦？

未打疫苗的美國人，需出示搭乘國際航班前一天的篩檢證明。

若已接種疫苗，國民與其他國家的公民都則要出示搭機三天內的篩檢證明。

此規定不適用美國境內航班。

疫苗規定由誰把關？

航空公司要檢驗旅客的疫苗紀錄和身分，若未遵守會按次開罰，每次3萬5000元。

接種哪種疫苗可獲准入境？

大多數由世界衛生組織(WHO)核准緊急使用的新冠疫苗，包括輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)、阿斯特捷利康(AstraZeneca)、嬌生(Johnson & Johnson)，以及中國科興(Sinovac)。

從陸路或水路自加拿大或墨西哥入境怎麼辦？

美加與美墨陸路邊境已開放所有已接種疫苗的旅客入境，請向海關出示疫苗接種證明，兒童豁免此規定。

疫苗 美國 篩檢

上一則

奧斯卡電影博物館 一窺好萊塢百年風華

延伸閱讀

亞洲疫苗股慘跌 航空股飆漲 投資人看好輝瑞口服藥

亞洲疫苗股慘跌 航空股飆漲 投資人看好輝瑞口服藥
洛市8日起進餐館、購物中心等 須出示疫苗卡

洛市8日起進餐館、購物中心等 須出示疫苗卡
衛生局長捍衛強制施打決策 「國父也曾下令打天花疫苗」

衛生局長捍衛強制施打決策 「國父也曾下令打天花疫苗」
防疫一起來…加州蒙特瑞水族館 海獺打疫苗

防疫一起來…加州蒙特瑞水族館 海獺打疫苗

熱門新聞

這座森林每年秋天都會出現「巨大笑臉」。(影片截圖)

俄勒岡「巨大笑臉」每年秋天向過路司機打招呼

2021-11-06 23:23
兒童新冠疫苗開打，加州聖荷西一處教堂的接種站裡，媒體捕捉歷史性的一刻。（Getty Images）

悶壞了…美幼童接種 家長搶著「訂機票」出發長途旅遊

2021-11-03 22:31
這輛義大利國產車Lancia Fulvia在義大利同一條街上停了47年。（取材自Google Maps）

觀光客必拍景點 這輛車停在義大利同一條街上47年

2021-11-03 02:45
日本街頭。（新華社）

想去日本玩再等等 最快月內重啟商務、留學生入境

2021-11-01 21:20
南美智利阿塔卡瑪(Atacama)沙漠正值春季，於近幾周出現花海。(路透)

快看世界／沙漠開花...智利最乾旱地 驚現花海

2021-10-22 15:54
阿塔圖爾克文化中心是土耳其最大的藝術和文化投資項目，象徵其文化大道的開始。(圖:土耳其旅遊推廣發展局提供)

伊斯坦堡看歌劇、喝咖啡 阿塔圖爾克藝文之旅

2021-11-04 02:45

超人氣

更多 >
亞洲夜市快閃華府 台灣刈包、鹽酥雞人氣爆棚

亞洲夜市快閃華府 台灣刈包、鹽酥雞人氣爆棚
蔣經國4子女 在台都有義父

蔣經國4子女 在台都有義父
北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡

北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡
習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看

習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看
「這部爛片」讓威爾史密斯與兒子鬧翻 父子情差點破裂

「這部爛片」讓威爾史密斯與兒子鬧翻 父子情差點破裂