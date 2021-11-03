悶壞了…美幼童接種 家長搶著「訂機票」出發長途旅遊

兒童新冠疫苗開打，加州聖荷西一處教堂的接種站裡，媒體捕捉歷史性的一刻。（Getty Images）

聯邦疾病防治中心(CDC )本周建議5至11歲的年幼兒童接種新冠肺炎疫苗，使許多家長開始訂機票，規畫久違的家庭旅行；但CDC也建議民眾，避免前往俄羅斯等高染疫風險國家。

在家悶了近兩年，有年幼子女的家庭彷彿鬆了一口氣，預計在子女接種疫苗後展開長途旅行，讓航空公司和旅館等相關產業有機會贏來一波小旺季。

在疫情 壟罩下，許多家庭改變旅行的方式，甚至取消度假計畫；家庭旅遊協會(Family Travel Association)與紐約大學 合作的民調顯示，2020年僅44%家庭有旅遊計畫，遠低於2019年的70%；36%的受訪者表示，即使出遊也選擇開車就能抵達的地點。

疫情後 40%較偏好開車旅遊

疫情改變家庭旅遊的模式，6月和7月民調超過一半的受訪者表示，疫情後在選擇旅遊目的地時，更加注意健康和安全；40%表示較偏好開車旅遊。

進行旅遊調查的紐約大學教授琳恩‧敏雅特(Lynn Minnaert)表示，雖然許多家庭迫不及待踏上旅程，但也有剛接種孩童的家庭，不急著外出旅遊；她指出，在年末的假期，不僅機票價格較高，也不一定有機位；她說：「明年春假和夏天，我們將看到更多家庭搭機。」

旅遊專家表示，家庭仍持續關注年幼子女的接種要求；嘉年華郵輪就計畫推出搭載已接種遊客的航程，並且遵守所有防疫規定直到明年2月；嘉年華遊輪表示，孩童完成接種，將帶來更多旅客。

儘管如此，部分家長對於孩童接種抱持懷疑態度；凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)最新民調指出，27%子女介於5至11歲的家長，希望小孩盡快接種，33%則表示將先觀望一陣子。

CDC：俄、比等高風險地別去

密西西比州的漢娜‧霍爾(Hannah Hall)一家下周將帶著八歲女兒前往迪士尼樂園，但還是希望等待一陣子才接種；她說：「我們一直等下去也不是辦法。」

此外，CDC也建議民眾避免前往幾個高傳染風險的國家，包括俄羅斯、比利時與布吉納法索；CDC指出，若必須前往上述幾個家，應完成接種，並且遵守防疫規範。