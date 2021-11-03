我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密利：中國2年內不可能侵台 美國絕對有能力協防

維吉尼亞選戰逆轉敗 拜登吃下的「第1記選民警告」

悶壞了…美幼童接種 家長搶著「訂機票」出發長途旅遊

編譯林育正／綜合3日電
兒童新冠疫苗開打，加州聖荷西一處教堂的接種站裡，媒體捕捉歷史性的一刻。（Getty Images）
兒童新冠疫苗開打，加州聖荷西一處教堂的接種站裡，媒體捕捉歷史性的一刻。（Getty Images）

聯邦疾病防治中心(CDC)本周建議5至11歲的年幼兒童接種新冠肺炎疫苗，使許多家長開始訂機票，規畫久違的家庭旅行；但CDC也建議民眾，避免前往俄羅斯等高染疫風險國家。

在家悶了近兩年，有年幼子女的家庭彷彿鬆了一口氣，預計在子女接種疫苗後展開長途旅行，讓航空公司和旅館等相關產業有機會贏來一波小旺季。

疫情壟罩下，許多家庭改變旅行的方式，甚至取消度假計畫；家庭旅遊協會(Family Travel Association)與紐約大學合作的民調顯示，2020年僅44%家庭有旅遊計畫，遠低於2019年的70%；36%的受訪者表示，即使出遊也選擇開車就能抵達的地點。

疫情後 40%較偏好開車旅遊

疫情改變家庭旅遊的模式，6月和7月民調超過一半的受訪者表示，疫情後在選擇旅遊目的地時，更加注意健康和安全；40%表示較偏好開車旅遊。

進行旅遊調查的紐約大學教授琳恩‧敏雅特(Lynn Minnaert)表示，雖然許多家庭迫不及待踏上旅程，但也有剛接種孩童的家庭，不急著外出旅遊；她指出，在年末的假期，不僅機票價格較高，也不一定有機位；她說：「明年春假和夏天，我們將看到更多家庭搭機。」

旅遊專家表示，家庭仍持續關注年幼子女的接種要求；嘉年華郵輪就計畫推出搭載已接種遊客的航程，並且遵守所有防疫規定直到明年2月；嘉年華遊輪表示，孩童完成接種，將帶來更多旅客。

儘管如此，部分家長對於孩童接種抱持懷疑態度；凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)最新民調指出，27%子女介於5至11歲的家長，希望小孩盡快接種，33%則表示將先觀望一陣子。

CDC：俄、比等高風險地別去

密西西比州的漢娜‧霍爾(Hannah Hall)一家下周將帶著八歲女兒前往迪士尼樂園，但還是希望等待一陣子才接種；她說：「我們一直等下去也不是辦法。」

此外，CDC也建議民眾避免前往幾個高傳染風險的國家，包括俄羅斯、比利時與布吉納法索；CDC指出，若必須前往上述幾個家，應完成接種，並且遵守防疫規範。

CDC 疫情 紐約大學

上一則

觀光客必拍景點 這輛車停在義大利同一條街上47年

延伸閱讀

美近2000萬人打追加劑 CDC：無計畫修改完整接種定義

美近2000萬人打追加劑 CDC：無計畫修改完整接種定義
已完全接種疫苗的洛市市長 參加聯合國氣候會議染疫　

已完全接種疫苗的洛市市長 參加聯合國氣候會議染疫　
中醫夫婦不打疫苗不戴口罩 疫情期間帶孩子玩遍美國

中醫夫婦不打疫苗不戴口罩 疫情期間帶孩子玩遍美國
帶頭反抗疫苗令 紐約市長白思豪抨工會領袖不愛國

帶頭反抗疫苗令 紐約市長白思豪抨工會領袖不愛國

熱門新聞

知名旅遊指南「孤獨星球」公布「2022年全球最佳旅遊勝地」，將台北評選為十大最佳旅遊城市第2名。聯合報系資料照／記者黃義書攝影

「孤獨星球」公布十大旅遊城市 台北全球第2

2021-10-28 06:43
雙性人退伍軍人達納‧茲伊姆(Dana Zzyym)已獲發新護照。（美聯社）

美國務院發行「中性護照」63歲的退伍軍人第1個領到

2021-10-27 23:25
這輛義大利國產車Lancia Fulvia在義大利同一條街上停了47年。（取材自Google Maps）

觀光客必拍景點 這輛車停在義大利同一條街上47年

2021-11-03 02:45
日本街頭。（新華社）

想去日本玩再等等 最快月內重啟商務、留學生入境

2021-11-01 21:20
兒童新冠疫苗開打，加州聖荷西一處教堂的接種站裡，媒體捕捉歷史性的一刻。（Getty Images）

悶壞了…美幼童接種 家長搶著「訂機票」出發長途旅遊

2021-11-03 22:31
南美智利阿塔卡瑪(Atacama)沙漠正值春季，於近幾周出現花海。(路透)

快看世界／沙漠開花...智利最乾旱地 驚現花海

2021-10-22 15:54

超人氣

更多 >
29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓
彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」
吳弭當選波士頓首位華裔市長 維吉尼亞變天

吳弭當選波士頓首位華裔市長 維吉尼亞變天
吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面

吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面
澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出

澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出