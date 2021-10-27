美國務院發行「中性護照」63歲的退伍軍人第1個領到

雙性人退伍軍人達納‧茲伊姆(Dana Zzyym)已獲發新護照。（美聯社）

國務院 27日宣布，美國將發行首款性別標記為中性「X」的護照，承認男、女性別以外者的權利，預計明年可提供申請者更多性別選項，不再侷限目前只能從男性(M)或女性(F)擇一的選項。

國務院在聲明中指出，美國更新完海外出生者的美國公民 護照與證明政策後，明年將擴大中性性別選項，並提供所有申請人自選性別；國務院與多個政府機構合作，盡力確保無論旅客的性別認同為何，持各類護照者都有順暢的旅遊體驗。

國務院發言人以隱私考量為由，拒絕透露新護照持有者的身分；不過民權組織「蘭姆達法律」(Lambda Legal)27日表示，雙性人退伍軍人達納‧茲伊姆(Dana Zzyym)已獲發新護照。

雙性人退伍軍人達納‧茲伊姆(Dana Zzyym)已獲發新護照。（美聯社）

茲伊姆2015年要求中性護照遭拒後，蘭姆達法律代表他向科羅拉多州聯邦地區法院控告國務院；根據法庭文件，茲伊姆的出生證明標示為男性，但駕照則為女性。

法院2016年的判決支持茲伊姆，但蘭姆達法律發出聲明，要求聯邦法院重審此案，因為國務院不斷拒絕承認男性(M)或女性(F)以外的性別標誌。

與茲伊姆合作的蘭姆達法律律師卡斯提洛(Paul Castillo)受訪時表示，一名法官2018年認定國務院違法，科州聯邦第十巡迴上訴法院2020年將此案退回下級法院。

63歲的茲伊姆接受電話訪問時表示，他27日一早外出時，護照剛好寄到科州住家；該本護照上有性別、出生地和過期日期等一般資訊，還有他等待許久的性別欄「X」標誌，他表示開封時又興奮又鬆一口氣。

國務院表示27日表示，新的中性性別選項，象徵拜登 政府致力提倡人人自由、尊重與平等。

拜登政府6月宣布，要為非二元性別者、雙性人或不適用性別角色的人，在護照和公民證明上新增性別標記；原本改變性別標記需有醫生證明，這只適用於性別重置手術者，現已不再有此要求。

目前包括加拿大、澳洲、阿根廷、尼泊爾和紐西蘭等超過六個國家已實施類似政策；美國約有20個州和哥倫比亞特區允許駕照上標示「X」性別。

維權組織「同性戀反詆毀聯盟」(GLAAD)表示，美國終於跟上其他使用性別中性護照國家的腳步，值得慶賀。

國務院LGBTQ特別外交大使潔西卡‧史特恩(Jessica Stern)表示，她希望此舉能激勵其他國家也跟進，提高跨性別、雙性人、非常規性別者和非二元性別者的人權。