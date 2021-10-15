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義大利航空營運75年後走入歷史 瘦身版新公司接棒

中央社米蘭15日綜合外電報導
義大利航空公司（Alitalia）一度是義大利風格和魅力的象徵，但因管理不善財務惡化，昨晚發出最後一個航班後結束75年歷史，今天由規模較小的義大利航空運輸公司接續營運。Getty Images
義大利航空公司（Alitalia）一度是義大利風格和魅力的象徵，但因管理不善財務惡化，昨晚發出最後一個航班後結束75年歷史，今天由規模較小的義大利航空運輸公司接續營運。Getty Images

義大利航空公司（Alitalia）一度是義大利風格和魅力的象徵，但因管理不善財務惡化，昨晚發出最後一個航班後結束75年歷史，今天由規模較小的義大利航空運輸公司接續營運。

路透社報導，義大利航空運輸公司（Italia Trasporto Aereo, ITA）今天清晨由米蘭發出第一個航班，已順利降落在南部城市巴利（Bari），新公司飛機仍維持義大利航空的紅白綠三色塗裝。

義大利航空曾是天主教教宗、大牌女星和義國政要搭機的傳統選擇，但因財務陷困境，自2017年即由國家指派的管理人員負責營運，以免遭破產清算。

這家成立於1946年的國營航空公司經歷連串重整行動，而且所有權數度易手，昨晚由薩丁尼亞島首府卡利亞里（Cagliari）起飛的最後航班於格林威治時間21時左右降落羅馬後，就正式走入歷史。

本世紀以來義大利航空只有一年沒有賠錢，政府多次伸援紓困，光是過去3年就砸下超過80億歐元（約93億美元）。

一如多年來的狀況，義大利航空到了最後仍擺脫不了政治爭端，極右派義大利兄弟黨（Brothers of Italy）怪罪是總理德拉吉（Mario Draghi）的政府害了義航。

兄弟黨領袖梅洛尼（Giorgia Meloni）說：「今天我們又失去另一顆寶石，這是一家塑造我國歷史和讓我們以身為義大利人為傲的公司。」

義大利政府曾想出售義大利航空給民間投資客，到2020年終於不敵疫情對航空業造成的災難性後果，決定讓義航收攤，另起爐灶設立義大利航空運輸公司。

這家新的航空公司起初以52架噴射機營運，有員工2800人，遠少於義大利航空的110架飛機和1萬員工。政府預計在3年內投資13.5億歐元（約15.7億美元）。

根據義大利與歐洲聯盟執行委員會（European Commission）達成的協議，義大利航空和接續營運的公司必須切割，新公司必須在2021至2025年營運計畫結束時獲利。

不過，義大利航空的成本高昂、管理不善和受到政界與工會嚴重影響等等問題，義大利航空運輸公司恐怕也很難擺脫。

義大利 投資 紓困

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