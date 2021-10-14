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昆士蘭不為人知的島嶼 好萊塢名人秘密度假勝地

記者楊文琪／台北報導
大堡礁貝達拉島有近10座設施完善的別墅完美地融合在大自然的美麗環境之中。（圖：昆士蘭州旅遊及活動推廣局提供）
大堡礁貝達拉島有近10座設施完善的別墅完美地融合在大自然的美麗環境之中。（圖：昆士蘭州旅遊及活動推廣局提供）

疫情緩降，是否開始計畫從那裡開始你的新旅程？昆士蘭擁有許多讓人耳熟能詳的海島，比如位於聖靈群島的漢密爾頓島(Hamilton Island)、凱恩斯的綠島(Green Island)、世界第一大沙島費沙島(K』Gari, Fraser Island)、因野生海豚而著名的世界第三大沙島摩頓島(Moreton Island，又名海豚島)、大堡礁最南端的生態島嶼伊利特女士島(Lady Elliot Island) 等等。除此之外，陽光之州還有一些你從未聽過的私密小海島，低調靜謐、隱世奢華或原始壯觀、古樸野趣，值得你計畫下一次旅行的目的地。

貝達拉島－寧靜私密

大堡礁貝達拉島(Bedarra Island)位於凱恩斯以南，遠離城囂又靜謐。島上近10座設施完善的別墅完美地融合在大自然的美麗環境之中。當你徒步探索島上的原始雨林、在僻靜海灘曬太陽時，幾乎不會遇到其他旅客。許多名人，如菲姬公主、歌手埃爾頓·約翰和澳洲泳壇名將基倫·帕金斯等，都選擇來到這裡享受無人打擾的假期，更把這裡比喻為他們的「迷你小窩」。

在這座避世靜謐的小島，奢華享受和永續旅遊發展並不衝突。度假村用離網混合太陽能發電系統取代了柴油發電機，使用低功率電器，將柴油驅動的海水淡化廠改造成天然泉水和雨水存儲站，在合作夥伴選擇，也只選擇最少包裝的供應商。

蜥蜴島－隱世奢華

大堡礁蜥蜴島(Lizard Island)位於凱恩斯東北240公里，只有島上度假村住客，才可以搭乘私人飛機抵達。整座島嶼就是一座國家公園，占地1013公頃，這裡有24處隱蔽而純凈的沙灘、40間豪華套房，為度假的賓客提供隱世奢華的度假生活，既有五星級度假村的舒適，又有荒島的寧靜。

蜥蜴島以潛水和浮潛聞名，島嶼四周環繞著色彩繽紛的珊瑚礁、絲帶礁、瀉湖礁，從這裡可以前往大堡礁著名的潛點——鱈魚洞(Cod Hole)，潛水愛好者們有機會和身形奇特的土豆鱈魚面對面接觸，這也是蜥蜴島在眾多大堡礁島嶼中獨樹一幟的原因。

大堡礁蜥蜴島既有五星級度假村的舒適，又有荒島的寧靜。（圖：昆士蘭州旅遊及活動推廣...
大堡礁蜥蜴島既有五星級度假村的舒適，又有荒島的寧靜。（圖：昆士蘭州旅遊及活動推廣局提供）

梅克皮斯島－低調神秘

在陽光海岸努沙的旅遊推薦名單上，度假島嶼似乎排不上位，其實理查德·布蘭森 (Richard Branson)投資的梅克皮斯島(Makepeace Island) 成功的「避開了雷達偵測」，多年來低調不張揚，以至於連當地人都對它感到陌生。

該島位於努沙河北岸，美麗的愛心形狀加上英語名字中對和平的美好祈願，使它深受遊客喜愛。這裡適合舉行婚禮或者三五好友的私人小團體，最多只能容納20人。島上的全包式度假村采取一系列環保舉措，努力將人類對環境的影響降到最低，比如島上選用有機農產品，針對素食者的便利設施，設置專門的廢水凈化系統，度假村更堅持採購當地新鮮食材，落實農場到餐桌的理念、支持社區經濟，並且和有共同環保理念的供應商合作。

南瓜島－甜美純凈

南瓜島(Pumpkin Island)是澳洲保存完好的秘密島嶼之一，屬於大凱珀爾群島成員，位於耶蓬海岸附近。南瓜島的假期將讓你從壓力緊繃的生活中徹底解放，不僅能完全享受回歸大自然，還能再次感到幸福。島上擁有5間生態友好的自助式別墅和2間海灘小屋，最多可同時接待34位客人，每間客房都擁有潔凈的海灘風景。

來到南瓜島可以在島上漫步、釣魚、也可以從海灘直接「下海」浮潛、划橡皮艇，還有很多活動可以體驗，當然也可以什麽都不做，躺在吊床上發呆、看書，享受甜美純凈的度假生活。

欣欽布魯克島－壯麗荒野

群山聳立、雲霧繚繞、堅韌博大、壯麗如畫都是用來形容大堡礁欣欽布魯克島(Hinchinbrook Island)的形容詞，如果人間真有天堂，可能指的就是這裡吧！它是澳洲最大的國家公園島嶼，自1770年被歐洲人首次發現以來，至今島上沒有常住居民，不過倒是有幾位遇到儒艮、海豚等「原住民」。豐富多樣的生物和史前壯觀的景致完美地交融在一起。

該島是徒步的聖地，著名的索斯博恩路徑(Thorsborne Trail)吸引著全世界資深的徒步探險者們，路線長32公里，每次最多只允許40名徒步者預約，沿途可欣賞不同的荒野奇觀，有紅樹林、溪流、雨林、沙灘等景致。除去同行的人群，還有機會認識超過19種哺乳動物、32種爬行動物，150種鳥類等生命。此外，欣欽布魯克島也以世界級的海上橡皮艇體驗而聞名。

格洛斯特島－原真質樸

如果你想尋找一種更隱秘的聖靈群島度假體驗，那麽格洛斯特島(Gloucester Island)或許就是你想要的答案。不同於其鄰居海島——海曼島、漢密爾頓島和夢島等度假村，格洛斯特島天然無雕飾，一切都保留著大自然最初的美好模樣。

島上擁有兩處露營地，在這裡白天可以體驗划船、釣魚、野餐和賞鳥。夜幕降臨之後，把雙眼投向天空，欣賞璀璨星空，靜靜體會無垠的銀河世界，若你夠幸運，有可能巧遇瀕臨滅絕卻可愛無敵的普羅瑟派恩巖袋鼠出沒覓食哦。

澳洲 釣魚 原住民

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