紐西蘭Delta疫情蔓延 11月起外籍客入境須完全接種疫苗

紐西蘭COVID-19防疫部長希普金斯表示，11月1日起，完整接種疫苗將成為外籍旅客入境紐西蘭的條件之一。(路透)

紐西蘭Delta變異株疫情 蔓延出最大城市奧克蘭 ，過去沒有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例的地區傳出新增確診，促使當局對更多地區實施緊急封鎖，並升高邊界管制。

奧克蘭（Auckland）8月中旬封城至今，今天仍通報有32個新增病例，目前累計有1328個確診案例；而奧克蘭以南147公里的懷卡托（Waikato）地區則通報有2人確診。

總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，懷卡托部分地方將實施5天的封鎖。她並表示，至於是否繼續將奧克蘭170萬居民與全國其餘民眾隔離開來，政府將於明天再決定。

另外，紐西蘭COVID-19防疫部長希普金斯（Christ Hipkins）表示，11月1日起，完整接種疫苗 將成為外籍旅客入境紐西蘭的條件之一。

希普金斯說，新措施將要求17歲以上外籍航空旅客入境前須先完整接種疫苗。

紐西蘭航空（Air New Zealand）執行長佛倫（Greg Foran）同樣在今天透過聲明說：「施打疫苗對抗COVID-19已是國際旅遊的新現實，許多紐國民眾想去的地方，已經不允許未打疫苗的旅客入境。」

佛倫說：「任何事都一樣，一定會有人反對。但為了保護人們、保護客戶、保護紐西蘭社會，這麼做是對的。」

紐西蘭航空則表示，他們預計明年2月1日起開始實施疫苗政策。

紐西蘭一直是全球防疫模範生，透過嚴格邊境管控和封成措施，人口500萬的紐西蘭迄今只有27起COVID-19死亡病例，民眾生活日常大致與疫情前無異。