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泰國度假天堂普吉島 全面開放完成接種遊客入境

中央社曼谷2日綜合外電報導
泰國政府宣布，來自全球任何國家的旅客只要完成疫苗接種，都可以開始預訂前往度假天堂普吉島的行程。(Getty Images)
泰國政府宣布，來自全球任何國家的旅客只要完成疫苗接種，都可以開始預訂前往度假天堂普吉島的行程。(Getty Images)

泰國政府宣布，來自全球任何國家的旅客只要完成疫苗接種，都可以開始預訂前往度假天堂普吉島的行程。

泰國觀光業受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重衝擊。泰國在2019年有高達4000萬旅遊人次，但在過去2年大幅下降。

疫情爆發前，觀光業占泰國國民所得1/5，後因防疫限制措施而使泰國繳出20多年來最差的經濟表現。

泰國7月起推出「普吉沙盒計畫」，有條件開放普吉島供國際觀光，來自中低風險國家的旅客，只要完整接種疫苗就可免隔離入境普吉島，待滿14天後可以離開普吉島，造訪泰國其他地方。

配合隔離規定修正，泰國當局在上周把必須待在普吉島的時間從14天減至7天。

泰國觀光局（Tourism Authority of Thailand）1日晚間宣布，完整接種疫苗就可以前往普吉島的國家，將從現行約80個進一步放寬。

聲明指出：「這代表泰國現在歡迎來自全球任何國家的旅客加入沙盒計畫。」

泰國外交部發言人塔尼（Tanee Sangrat）表示，沒有接種疫苗的孩童，可以和完成疫苗接種的雙親一起旅遊。

普吉沙盒計畫已經吸引超過3萬8000旅客人次，創造6667萬美元營收。

入境限制的改變，將能讓過去被排除在外的印尼與馬來西亞遊客到普吉島觀光。

疫情爆發前，馬來西亞是泰國的第2大觀光客來源國，2019年有超過400萬大馬遊客造訪泰國。

除了普吉島外，泰國當局也希望自11月起，利用沙盒機制重啟其他5個觀光地點，包括首都曼谷。若疫苗接種率攀升，另20個地點將在12月開放。

不過，其他國家的旅遊建議可能成為泰國招攬遊客的絆腳石。英國和美國都因為泰國爆發第3波致命疫情，以及疫苗接種率低，而針對泰國發出旅遊警示。

泰國度假天堂普吉島，即將歡迎全球各國完全接種新冠疫苗的遊客。(Getty Ima...
泰國度假天堂普吉島，即將歡迎全球各國完全接種新冠疫苗的遊客。(Getty Images)

泰國 觀光 疫苗

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