萬聖節來「驚聲尖叫」北加拍攝場景過一晚 體驗夜驚魂

萬聖節與Airbnb 到「驚聲尖叫」場景驚嚇一晚。（圖：Airbnb提供）

你喜歡恐怖片嗎？今年萬聖節 ，Airbnb 與「驚聲尖叫」（Scream）製作團隊聯手推出獨家體驗，旅客可以到電影 拍攝小屋度過一晚，重溫毛骨悚然的電影場景、感受最極致的萬聖驚魂夜。電影中的杜威警長將化身 Airbnb 房東，分享他在伍茲柏勒（Woodsboro）小鎮的生存法則，以及如何躲避神祕殺手鬼臉（Ghost Face）的攻擊。

杜威警長說：「保護伍茲柏勒小鎮是我一生的職責。這麼多年來，經歷一連串事件，我不斷精進如何從鬼臉手上逃脫的技巧。身為Airbnb房東，旅客的安全就是我的責任，我會密切留意各種狀況，確保不會有人在意想不到的時刻受到驚嚇。但，恐怖片的情節總是很有趣，無論結局是好是壞⋯⋯」。

「驚聲尖叫」自 1996年上映以來，不但引領「砍殺恐怖片」的潮流、成為恐怖片經典，一系列四部電影大受好評，更是影史上最賣座的恐怖電影之一。2021 年適逢電影上映25周年，製作團隊也向粉絲們宣布好消息，「驚聲尖叫」最新系列電影將在2022年1月12日起全球上映。

入住宅邸 全方位體驗恐懼

杜威警長將於2021年10月27日、10月29日和10月31日在北加州接待共三次的一晚住宿，每次最多入住四人，每晚只象徵性收取與即將上映的「驚聲尖叫」第五集5美元電影票價同價的預訂費用。住宿期間，房客將體驗到「驚聲尖叫」裡所有原汁原味的驚悚元素，包括：

●杜威警長在旅客入住時虛擬接待（只要鬼臉沒先發現他的話）

●親身體驗「驚聲尖叫」的拍攝場景，包括門上刀痕以及警長姊姊泰坦遇難的車庫。

●觀看「驚聲尖叫」電影馬拉松，回味前四集內容，為明年上映的新電影做準備。

●直撥鬼臉專線，讓大膽的受害者（即房客）發問或提出要求。不過請小心，鬼臉也可能會直接打給你。

●品嚐經典 90 年代小吃，如 Jiffy Pop 爆米花、淋上 Reddi-whip 奶油的冰淇淋，如果胃還有空間的話，還有披薩等著房客享用。

●有機會把獨一無二的「驚聲尖叫」紀念品帶回家，包括前四部電影的 DVD、伍茲柏勒高中周邊、2022年「驚聲尖叫」的海報等。

為了慶祝萬聖節，Airbnb將捐出單次善款給美國 慈善機構Ween Dream，為全國有需要的兒童提供免費的萬聖節服裝。現居美國、有興趣的粉絲們，可以在美東夏令時間10月12日星期二下午1時，到 airbnb.com/halloween 上預訂此住宿。

電影「驚聲尖叫」杜威警長化身 Airbnb房東，帶領旅客體驗正宗萬聖驚魂夜。（圖：Airbnb提供）

製片解析 恐怖片經典元素

沒能訂到「驚聲尖叫」住宿體驗的粉絲也別灰心，「驚聲尖叫」原著編劇、2022 年版本的製片暨恐怖片專家凱文威廉森（ Kevin Williamson），將在2021年10月28日舉辦獨家線上體驗，參加者有機會一探「驚聲尖叫」系列的幕後祕辛，包括演員選角、角色安排與曲折情節等內幕。這場充滿「驚嚇」的體驗一樣會在美東夏令時間10月12日星期二下午1時開放預訂，詳情請上 airbnb.com/SecretsofSCREAM。

有意參加的旅客請注意：此活動嚴格遵守當地新冠肺炎安全指南，房客可以放心入住，所有工作人員會遵守美國疾病管制及預防中心的指引以及 Airbnb 的新冠肺炎安全措施，包含配戴口罩、保持社交距離，並執行深度清潔五步驟。房客須自行安排往返北加州的旅程。