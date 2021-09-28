影／前員工揭飯店內幕：房間內「4物品」千萬不要碰

一名曾在飯店工作的員工，列出旅客入住時應避免使用的房內4樣物品。（示意圖／取材自ingimage）

許多人都相當看重旅遊時入住的飯店，希望能挑選到乾淨且舒適的房間，度過放鬆的一晚。不過，近日一名曾在飯店工作 的員工，發布影片分享「飯店別用的4項物品」，並一一解釋背後原因，讓網友們看了紛紛直呼「好噁心」、「聽完後不敢住了」。

曾在飯店工作的安琪拉（Angela Riihiluoma），近日透過社群媒體 TikTok發布影片，講述一名在飯店任職長達20年的同事，曾告訴她的驚人內幕，並點出4樣入住時絕不要使用的房間設備。

首先，安琪拉表示，無論有多喜愛、想喝咖啡 ，都不要使用房間的咖啡機，因為有許多客人將它當作「尿壺」使用；第二，不要使用浴室提供的漱口杯或玻璃杯，原因是清潔人員打掃時間有限，通常杯子類的物品都只會用清潔劑擦拭，不會認真清洗。

安琪拉接著說，第三樣物品是房間放置的冰桶，因為不少客人都習慣將冰桶當作嘔吐桶、尿桶，除非冰桶內還有一層塑膠襯墊替換，否則盡量避免使用；最後，則是床鋪最上層的被套，由於通常都不會更換，她建議大家最好一進門就取下它、馬上丟到地上。

影片曝光後，許多網友紛紛回應「想住飯店的慾望直接歸零」、「想到以前喝過房間泡的咖啡，好想吐」、「太噁心了吧」、「之前都以為是出去旅遊容易生病，其實是因為飯店吧」、「再也不敢住了」。還有不少同行也出面證實，留言「去飯店工作被告知『只要看起來乾淨』就好」、「沒錯，尤其玻璃杯真的只有超級髒才會洗」；但也有人說「我待的飯店一律清潔咖啡機和杯子，被子也都會洗」。

此外，安琪拉也補充，除了盡量少用上述物品外，由於大多飯店幾乎不會清理地板，加上許多旅客習慣「邊洗澡邊尿尿」，因此，她建議只要入住飯店，無論進出房間或浴室，務必記得穿著襪子或拖鞋，避免光腳著地。