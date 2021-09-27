我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

邊境危機搞不定 協助拜登當選的盟友陣線將崩解

影／法總統馬克宏遭蛋襲 動手男子當場被捕

完整接種疫苗入境泰國 10月起隔離縮短為7天

中央社曼谷27日專電
泰國疫情趨緩，決定讓完整接種疫苗入境泰國的旅客隔離期從14天減為7天。(美聯社)
泰國疫情趨緩，決定讓完整接種疫苗入境泰國的旅客隔離期從14天減為7天。(美聯社)

泰國疫情趨緩，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）今天主持疫情指揮中心會議，會中通過解禁多項商業場所的封鎖措施，並決定讓完整接種疫苗入境泰國的旅客隔離期從14天減為7天。

疫情指揮中心發言人塔維辛（Taweesin Visanuyothin）會後宣布，從10月1日起，完整接種過兩劑疫苗的旅客隔離期從原先的14天縮短為7天，期間須做兩次核酸檢測。

沒接種疫苗的旅客從空路或海路入境，隔離期從14天縮短為10天，期間須做兩次核酸檢測；沒接種疫苗的旅客從陸路入境隔離期仍維持14天，同樣須做兩次核酸檢測。

這是泰國政府第二次縮短入境旅客隔離天數，今年4月1日，完整接種疫苗的旅客入境泰國隔離期從14天縮短為7天；沒接種疫苗、只接種1劑或第2劑接種時間距離入境時間在14天以內的旅客，入境泰國須隔離10天。

但由於第三波疫情來勢洶洶，這個政策只實施1個月，5月1日起又恢復所有旅客入境必須隔離14天的措施。

今天的會議通過將緊急狀態延長到11月底，10月起宵禁時間從現行每天晚間9時到隔日凌晨4時，改為每天晚間10時到隔日凌晨4時。

疫情指揮中心同時放寬包括曼谷在內等29個疫情最嚴重地區的措施，兒童發展中心、圖書館、博物館、教育培訓中心可以重新開放，百貨公司和商場營業時間延長至晚間9時，室內體育館、健身房、按摩店、美甲店和電影院均可在遵守防疫規範的前提下重新營業。

疫情指揮中心今天通過的相關措施將交由明天的內閣會議正式通過。

泰國今天通報新增確診病例1萬288人，新增死亡病例101人，累計確診157萬1926例，累計死亡1萬6369例。

疫情 疫苗 泰國

上一則

搭機防疫時尚 長榮航空「機能防護夾克」新版限量訂購

延伸閱讀

衛生官員：美有4000萬劑疫苗 夠打第3針 也夠兒童打

衛生官員：美有4000萬劑疫苗 夠打第3針 也夠兒童打
有些疫苗終生有效 新冠疫苗卻沒有 原來是這原因

有些疫苗終生有效 新冠疫苗卻沒有 原來是這原因
紐時：某些醫護寧被開除也不打疫苗 「我們心靈受傷」

紐時：某些醫護寧被開除也不打疫苗 「我們心靈受傷」
NBA／賈霸籲強迫球員打疫苗：抗拒者就除名

NBA／賈霸籲強迫球員打疫苗：抗拒者就除名

熱門新聞

《Travel + Leisure》2021年度百大酒店票選結果出爐。（取材自各酒店官網或IG）

世界頂級100大酒店出爐 奢華旅宿也玩穿越風

2021-09-19 01:45
搭機坐3人座中間位能佔用2側扶手。（示意圖／取材自ingimage）

搭機坐3人座 中間位能占用2側扶手嗎？空服員解答了

2021-09-22 23:09
美國宣布鬆綁歐洲旅客入境限制，引爆搭機旅遊潮，英國維珍大西洋航空表示，飛美國的機票預訂較上周同期猛增6倍，英國航空跨太平洋航班搜尋量也大爆發。美聯社

飛往美國需求大噴發 維珍航空機票預訂量暴增6倍

2021-09-22 11:32
圖為巴氏豆丁海馬。（取自維基共享資源，作者Caparbio，CC BY-SA 3.0）

海中超級名模「豆丁海馬」 現蹤台灣澎湖

2021-09-23 16:01
富士山資料照。(Getty Images)

富士山「初冠雪」 日本今年罕見第2度宣布

2021-09-26 15:48
長榮航空防護夾克2.0大膽採用神秘黑與亮麗黃撞色設計，打造前衛半透明的視覺效果。（圖：長榮航空提供）

搭機防疫時尚 長榮航空「機能防護夾克」新版限量訂購

2021-09-27 03:32

超人氣

更多 >
華為小公主姚安娜發文迎孟晚舟 打錯「祖國」2字挨轟

華為小公主姚安娜發文迎孟晚舟 打錯「祖國」2字挨轟
「半個中國」面臨限電 經濟恐萎縮 衝擊全球市場

「半個中國」面臨限電 經濟恐萎縮 衝擊全球市場
紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元

紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元
紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網

紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網
加拿大「兩個麥可」獲釋 中媒：因病取保候審 案件中止審理

加拿大「兩個麥可」獲釋 中媒：因病取保候審 案件中止審理