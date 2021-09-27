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搭機防疫時尚 長榮航空「機能防護夾克」新版限量訂購

記者楊文琪／綜合報導
長榮航空防護夾克2.0大膽採用神秘黑與亮麗黃撞色設計，打造前衛半透明的視覺效果。（圖：長榮航空提供）
長榮航空防護夾克2.0大膽採用神秘黑與亮麗黃撞色設計，打造前衛半透明的視覺效果。（圖：長榮航空提供）

引發搶購熱潮的長榮航空機能防護夾克推出升級2.0版，9月30日下午14時將在長榮樂e購平台獨家開放訂購，10月初陸續出貨。首批數量僅有5000件，共有XL、L、M、S四個尺寸，單件售價1580台幣（約56.5美元），各尺寸數量有限，售完為止。

長榮航空表示，COVID-19疫情以來，個人防護已成為全民生活日常，因此長榮航空除了落實各項防疫規範，提供旅客安心的搭機環境，同時也觀察到旅客對於個人防護的需求，特別在去年推出機能防護夾克1.0版，且將時尚元素融入防護概念，讓消費者無論在搭機或是出門採買，都能有多一層的安全防護。

長榮航空此次推出的防護夾克2.0版，使用MIT特殊布料，具備輕量、防風、透濕、防潑水的特色，並通過美規及歐規高等級有害因子阻隔穿透測試；可拆式面罩可防止飛沫噴濺，抗霧能力也再升級，提供高規格的防護。

此版防護夾克大膽採用神秘黑與亮麗黃撞色設計，打造前衛半透明的視覺效果，同時增加許多實用性高的貼心細節，包括衣身反光設計提升夜行辨識度、雙側拉鍊式口袋防止隨身物品掉落、衣袖前端收納小袋可輕鬆收納隨身酒精噴瓶、口罩等防護用品，袖口及下擺特別以彈性棉質滾邊，穿著舒適無束縛感。

長榮航空去年推出的機能防護夾克，兼具時尚與實用性，廣受民眾喜愛，長榮樂e購平台獨家開放預購後，立即掀起搶購熱潮，因應民眾需求而後續追加開放的三波訂購也都熱銷一空，長榮航空機能防護夾克1.0版總計售出數萬件，最高曾創下40分鐘完銷3000件的紀錄。

長榮防護夾克2.0的可拆式面罩可防止飛沫噴濺，抗霧能力也再升級，提供高規格的防護...
長榮防護夾克2.0的可拆式面罩可防止飛沫噴濺，抗霧能力也再升級，提供高規格的防護。（圖：長榮航空提供）

長榮 時尚 疫情

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