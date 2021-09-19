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世界頂級100大酒店出爐 奢華旅宿也玩穿越風

記者楊詩涵／綜合報導
《Travel + Leisure》2021年度百大酒店票選結果出爐。（取材自各酒店官網或IG）
《Travel + Leisure》2021年度百大酒店票選結果出爐。（取材自各酒店官網或IG）

美國旅遊雜誌《Travel +Leisure》每年都會選出世界前100大酒店（The World's Best Hotels），今年受新冠肺炎疫情影響，名單相較往年晚了一個月出爐，投票期間落在1月11日至5月10日之間，因疫情關係由讀者追溯過去這3年的旅遊經驗，所有頂級酒店、度假村的SPA、餐點、住房、設施、位置、服務等都是評選內容，而前百大中表現最強勁的國家是印度，總共有12個酒店入選，其次是奪得了7個席次的墨西哥，而以地區而言，勝出的則是加勒比海、非洲南部等地區。

其中有一個特殊現象是，在中國的前5大飯店中，太古集團（SWIRE HOTELS）就占了3個名次，包括第1名的北京瑜舍、第2名成都博舍、和第4名的香港奕居（The Upper House,Hong Kong），其中瑜舍、博舍還分列全球前十大中的第3和第9，成績斐然。而國人最喜愛前往旅遊的東京，前5大飯店則是Park Hyatt、Aman、Ritz-Carlton、Palace Hotel、Conrad。

1.Mahali Mzuri, Masai Mara, Kenya

在馬賽馬拉的度假，因夢幻的自然環境而贏在起跑點，在木棧屋中看長頸鹿、獅子、河馬等動物，就是一項不可多得的體驗，而Mahali Mzuri完美結合野性、奢華，則是它獲選為全球第一的原因，更有住客盛讚它是「非洲大陸上最奢華的營地」。

奢華野營風格是南非馬賽馬拉無可取代的天然條件。（取材自Mahali Mzuri官...
奢華野營風格是南非馬賽馬拉無可取代的天然條件。（取材自Mahali Mzuri官網）

2.Nayara Tented Camp, Arenal Volcano National Park, Costa Rica

藏在哥斯大黎加的雨林之中，渡假村的泳池、浴缸擁有的奢華元素正是一望無際的蓊鬱美景，還可以遠眺Arenal火山，運氣好的住客可以看到樹懶、巨嘴鳥等野生動物，渡假村也以SPA聞名。

雨林中懸空的游泳池、浴缸是Nayara Tented Camp最大特色。（取材自...
雨林中懸空的游泳池、浴缸是Nayara Tented Camp最大特色。（取材自Nayara Tented Camp官網）

3.The Opposite House, Beijing（北京瑜舍）

由日本建築師隈研吾所打造的瑜舍，當年落成時即帶來高討論度，外媒以「翡翠玻璃」來形容它的空間通透感並援引自然綠蔭的巧妙設計，豪華氣派、具有東方風格的挑高餐廳為知名空間，相較之下房間的極簡則形成強烈對比。

北京瑜舍的挑高餐廳、極簡客房。（取材自(左)IG、(右)官網）
北京瑜舍的挑高餐廳、極簡客房。（取材自(左)IG、(右)官網）

4.Capella Bangkok

嘉佩樂（Capella）集團因2020年金正恩、川普選在其新加坡旗下酒店會談而備受關注，位於湄南河東岸的Capella曼谷，可以鬧中取靜的感受泰國的摩登市景，酒店內的餐廳有法國米其林三星Mirazur餐廳廚師Mauro Colagreco坐鎮而知名。

Capella Bangkok保留曼谷的當代與傳統。（取材自IG）
Capella Bangkok保留曼谷的當代與傳統。（取材自IG）

5.Capella Ubud, Bali, Indonesia

這是去年的全球第1名渡假村，今年下滑到第5名，由知名空間、景觀設計師Bill Bensley打造，22座隱密性極高的帳篷由一個吊橋連結，飯店內的有機農園提供所有蔬食、香料為其特色，夜間的營火旁，住客可觀賞電影、聆聽現場演奏。

Capella Ubud融入峇里島烏布的田園風光。（取材自IG）
Capella Ubud融入峇里島烏布的田園風光。（取材自IG）

6.Grace Hotel, Auberge Resorts Collection, Santorini, Greece

Grace集團在希臘聖托里尼地區，堪稱頂級旅宿的扛霸子，雪白的屋舍襯上愛琴海的清晨冰藍、日間湛藍和知名夕陽西下的波光粼粼，是無可取代的極奢華風景，飯店以慵懶時光為主，戶外瑜伽、徒步旅行都是住客喜愛的活動。

Grace Hotel在愛琴海地區擁有多座酒店，景致相當磅礡迷人。（取材自IG）
Grace Hotel在愛琴海地區擁有多座酒店，景致相當磅礡迷人。（取材自IG）

7.Kamalame Cay, Andros Island, Bahamas

這座渡假村的特色就是難以抵達，但也因此成為離群索居的天堂，水上屋是放空的極佳所在，住房設計以乾淨、寧靜的白色為主，度假村可安排高爾夫球場運動，或騎乘自行車探索大自然。

與世隔絕的Kamalame Cay簡直是小說家筆下的海角樂園。（取材自(左)官網...
與世隔絕的Kamalame Cay簡直是小說家筆下的海角樂園。（取材自(左)官網、(右)IG）

8.The Oberoi Udaivilas, Udaipur, India

印度的皇宮酒店，如同在非洲南部觀賞動物大遷徙，都是當地限定、無可複製的獨特體驗，烏黛浦有著浪漫而濃厚的印度風情，此座酒店緊鄰Pichola湖泊，泳池圍繞在度假村宛如護城河般，美味的料理更是經典之所在。

烏黛浦的The Oberoi Udaivilas是印度經典的皇宮飯店之一。（取材...
烏黛浦的The Oberoi Udaivilas是印度經典的皇宮飯店之一。（取材自The Oberoi Udaivilas官網）

9.The Temple House, Chengdu, China（成都博舍）

位於成都市中心始建於唐代的大慈寺中，博舍就坐落在這川西四大叢林之間，兩座建築如同玻璃高塔，在古寺和綠樹掩映中，成為新穎當代的風景；酒店旁設有「尋謐茶室」，時髦、古韻兼具，是打卡熱點之一。

成都博舍坐落在大慈寺的古剎之間。（取材自官網）
成都博舍坐落在大慈寺的古剎之間。（取材自官網）

10.The Oberoi, New Delhi

Oberoi集團旗下共有23家酒店，新德里Oberoi共有220間客房，具有印度美學空間感的SPA為酒店一大特色；而酒店內共有7個餐廳，其中一處由廚師Alfred Prasad執掌，他曾在倫敦米其林餐廳Tamarind任職。

The Oberoi的客房保留些許印度色彩，SPA泳池為其景觀一大特色。（取材自...
The Oberoi的客房保留些許印度色彩，SPA泳池為其景觀一大特色。（取材自官網）

以上是2021年《Travel +Leisure》選出的前10大酒店，回顧2020年發表的前百大酒店中，第1名至第5名則分別是：印尼峇里島Capella Ubud、墨西哥聖米格爾德阿連德Hotel Amparo、加拿大紐芬蘭島Fogo Island Inn、印尼峇里島Ritz-Carlton、馬爾地夫Waldorf Astoria，其中僅印尼峇里島Capella Ubud在今年還有擠進前10大。

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