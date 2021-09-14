全球7間「粉色主題」旅宿集合 快來一趟夢幻之旅

西班牙4星級伊比薩天堂藝術飯店。（圖：Hotels.com提供）

等不及來場粉紅之旅了嗎？跟隨Hotels.com™的腳步探索全球七間「粉色飯店」，每間飯店吸睛度都超高，讓旅人大膽慶祝「粉紅力」。

Hotels.com分享全球旅人七間「粉色飯店」：

1.靈魂沙龍 3星級－台灣台南

台南古都的市中心有一間以老屋改建為充滿西方現代風格的民宿，「靈魂沙龍」（Salon de L’esprit）在翻修時保留古色古香的紅磚牆，讓復古氛圍延續。當旅人踏進靈魂沙龍，一眼就會被粉嫩又帶有個性的內裝迷住，多種樣式的粉色呈現，搭配時尚黑色系及金屬元素，為客房營造精緻且現代感十足的視覺趣味，為勇於展現獨特性格的姊姊妹妹，幻造曼妙且迷人的氛圍。

2.廣場飯店 5星級－紐約

位於紐約的廣場飯店（The Plaza Hotel），坐落於中央公園對街的19世紀指標性建築中。飯店衛浴空間注入鑲金質感佈置，優雅的法式艾露伊斯客房（Eloise Suite）內，點綴著義大利訂製床單及座椅。從入門到閃亮的床頭，均以粉紅與白色裝飾所有物件，點亮整個客房，是讓職場呼風喚雨的女王瞬間融化成甜甜公主幻夢的房間。

紐約5星級廣場飯店優雅的法式艾露伊斯客房。（截圖自廣場飯店官網）

3.伊比薩天堂藝術飯店 4星級－西班牙

伊比薩天堂藝術飯店（Paradiso Ibiza Art Hotel）坐落於充滿活力的聖安托尼奧（San Antonio）海岸，伊比薩天堂藝術飯店以迷人的視覺驚艷感特出，其擁有能俯瞰地中海的絕佳位置，是一間以創新思維融合復古典範的海灘飯店。建築與內裝充分展現法國裝飾藝術精神（Art Deco），以白濁粉紅色搭配薰衣草色調，搭配以亮眼的70年代的傢俱，帶來新鮮感十足的視覺饗宴。飯店中庭則為一個核心空間，各式藝術展演及派對活動會在這裡上演，營造出放鬆的地中海氛圍，讓緊繃的都會人士能暢快度假。

4.華盛頓哥倫比亞特區里戈斯飯店 5星級－華盛頓

.華盛頓哥倫比亞特區里戈斯飯店（Riggs Washington DC）建造於1891年，前身為的政商名流常出入的里戈斯銀行，更被喻為「總統的銀行」是一棟傳奇性的美國 19世紀理查遜仿羅馬式建築。飯店內咖啡廳由舊銀行大廳改造而成，而客房則由行辦會議空間重塑而成，建築外觀如珠寶盒般，簡練地羅列著瑰寶似的客房，沉穩且愜意的氛圍吸引當地人及旅人到訪，同時，飯店內的銀萊恩（Silver Lyan）地下酒吧也承襲了美國文化融爐的歷史格局，提供顛覆經典的雞尾酒。飯店內部客房，均以超過15坪的大規格迎接貴賓，設計靈感源於四位美國前第一夫人的風韻，各自彰顯鮮明性格與故事，舉凡如錯綜華麗花卉圖樣、舒適的傢俱，各式細節領人一窺白宮女主人的獨到魅力。這樣結合故事意趣的粉色瑰麗房間，特別適合鍾愛藝文洗禮的旅人。

華盛頓5星級哥倫比亞特區里戈斯飯店。（圖：Hotels.com提供）

5.倫敦 梅費爾麗笙精選飯店 5星級－倫敦

倫敦梅費爾麗笙精選飯店（The Mayfair, A Radisson Collection Hotel）由前英國國王喬治五世於1927年開設，同時也是英國電影協會及倫敦時裝周的官方認證的奢華飯店，各式發表會盛典都在此舉行。飯店客房以優雅現代裝潢，結合義大利大理石材打造的浴間，營造低調奢華氛圍，歷經年華淘洗仍卓然耀眼。飯店著名的會議空間水晶廳（The Crystal Room），以多盞巴卡拉（Baccarat）水晶吊燈盛放璀璨光輝。其私人劇院則為倫敦盛名據點，擁有氣宇非凡的空間與品質絕頂的視聽設備。此外，飯店酒吧運用前衛卻不消弭飯店經典風範的設計因而獨樹一格，餐廳則長年提供美味講究的精緻饗宴。這樣榮耀著不朽英倫風華的飯店，為知性職場女力打造一場充電假期。

6.木的地酒店 - 中環店 3.5星級－香港

走近香港木的地酒店 - 中環店（Madera Hollywood），坐落於香港中環蘇豪區（SoHo district），亮眼的卓別林、瑪麗蓮夢露及奧黛莉赫本頭像等新古典主義的壁畫外牆令人耳目一新，充滿活力的精緻風內部裝飾，也昭示著全新住宿體驗。在酒店內，38間以好萊塢攝政（Hollywood Regency）現代設計風格的客房提供旅人多種選擇，可賞味當代飯店設施，並體驗豐沛的好萊塢黃金歲月。入住經典夢露特色套房，亮麗奢靡的粉紅色躍然於牆面及內裝，為酒店增添戲劇氛圍，是日常中活潑氣質自然流露的姊妹們心之所向的目的地。

7.尊嚴飯店 2.5星級－南韓

尊嚴飯店（Dignity Hotel）位處南韓襄陽郡，鄰近知名的五山里海灘以及各式指標性文化景點如：洛山寺，尊嚴飯店以豐富的房型選擇迎合旅人各式需求，其中，最知名的便是粉嫩嬰兒粉紅裝飾的客房，細緻運用粉紅深淺色系、金色點綴白色大理石寢飾。而俏麗的吊燈照亮空間，金色光澤的椅子巧妙的搭配白沙發，帶出一息現代簡約質感美學。這樣的搭配就如美夢成真一般，為講究優雅品味的旅人，一圓粉紅飯店住房夢。

閃亮的都會女子們趕緊將這些飯店收進未來必訪清單，為來日旅程畫上一幅「女力精神」滿滿的藍圖，點燃工作的原動力