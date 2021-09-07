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入秋後旅遊淡季 航空公司壓低票價爭相促銷

記者顏伶如／綜合報導
美國航空業者在入秋後的旅遊淡季，紛紛推出優惠票價吸引消費者。(美聯社)
美國航空業者在入秋後的旅遊淡季，紛紛推出優惠票價吸引消費者。(美聯社)

美國航空業者經過繁忙的夏季之後，面對入秋之後的旅遊淡季，紛紛推出優惠票價吸引消費者。專家指出，今年9月至11月間，美國國內旅行機票價格將比近年同期來得便宜，聯合航空公司(United Airlines)就打出紐約市與洛杉磯來回機票113元的促銷，但年底假期期間由於民眾出遊增加，屆時機票價格則將恢復以往水準。

商業內幕(Business Insider)網站報導，夏季進入尾聲，觀光出遊人潮減少，商業出差乘客估計今秋也將縮水，包括谷歌(Google)等大型企業，都因為Delta變種病毒肆虐而讓員工持續遠距上班並減少出差。

歷年來，對於暑假結束後到感恩節、耶誕節來臨前的旅遊淡季，航空公司多半依靠商務旅客填補觀光客生意，但今秋由於出差乘客將大幅減少，航空業者為了刺激消費，將推出比2019年秋更優惠的機票價格。

旅遊數據網站Hopper指出，今秋最便宜的美國國內線機票將出現在9月間，國內線來回機票可望出現九折價格，全美國內線來回機票平均價格約260元，但到了今年12月年底價期，全美國內線來回機票則將漲價至平均約289元，也就是恢復到今年暑價的價格，也與2019年及2020年12月間的機票價格相當。

海外旅遊方面，Hopper統計顯示，今年9月至11月間的國際機票，價格將比2019年同期便宜15%，平均來回國際機票花費為734元。

統計顯示，消費者今秋想要搭機出遊，可能很難再獲得2020年間的大幅優惠，但還是可以找到不錯的促銷方案，例如聯航從9月底至11月間，紐約洛杉磯來回機票便有113元的促銷，消息傳出後捷藍航空(JetBlue Airways)很快跟進，精神航空(Spirit Airlines)更有不到100元的紐約洛杉磯來回票超級優惠。

今秋將是美國出現新冠疫情以來，遊客不必再擔心地方政府頒布旅遊禁令的第一個季節。美國疾病管制暨預防中心(CDC)也表示，已打疫苗的觀光客可以在國內各地旅遊，至於未打疫苗遊客則應在出發之前接受病毒檢測，抵達目的地後則應自主隔離7天至10天。

美國 紐約市 觀光

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