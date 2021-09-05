烏尤尼鹽湖 美得像天堂

天空之境。（圖由作者提供）

一場可怕的瘟疫席捲全球，癱瘓了世界，也凍僵了我這些年熊熊的旅遊期盼。鬱悶在家裡差不多兩年了，百無聊賴中仰望窗外，總是看到記憶中的天堂。是的，就兩年前我曾經去過天堂，一個美得天堂般的地方。

天空之鏡 大到一望無際

如果地球有一面大鏡，我說的大，是大到一望無際，把它放在地面上；讓天空倒影在鏡子裡，分不開天與地，豈不是一幅絕世美景！不用如果了，世界上也真有這樣的一面鏡。他就是在南美洲玻利維亞Bolivia的烏尤尼鹽湖Uyuni Salt Flats。當雨水灌滿整個鹽湖，平靜的水面就像一面巨大的鏡子，將天上的藍天白雲完完整整的倒影出來，一望無涯，水連天，天連水。這是地球上罕見的自然景觀，完全一點沒有誇大的，號稱為「天空之鏡」。

水墨畫般的美景。（圖由作者提供）

玻利維亞是南美洲一個落後國家，而烏尤尼鹽湖又處於偏僻的高原地帶，交通非常不便。我曾經多次計畫去遊覽，從北美前去要轉多次飛機或火車的。可幸今年初，我和一班朋友搭郵輪去南美洲，從東岸的阿根廷繞過最南端的合恩角Cape Horn到西岸的聖地牙哥 Santiago下船. 因為地點已經有點靠近玻利維亞，所以趁這個機會去造訪這個嚮往已久的「天鏡」。

從聖地牙哥坐兩小時飛機北上卡拉瑪Calama的唯一機場，再驅車兩小時去聖佩德羅San Pedro，在哪裡兩天適應了高原氣候，然後開車東行進入玻利維亞。這段路途非常偏僻，而且大部分是山區和沙石路，一定要雇用當地導遊司機和四輪越野車前往。幸好路線中有幾個值得一看的景點，所以辛苦點也是應該值得的。

這個地區是屬於南美洲最乾燥的亞塔加馬高原Atacama Highlands，幾乎看不見任何樹木，連屬沙漠生態的仙人掌也甚少。就單靠些乾枯的草叢和荊棘灌木，卻孕育了此地一種珍奇動物─駱馬 Vicuna 。他跟比較大的羊駝Llama 同種不同類，但身價就相差多了。兩者身上的毛同是用作高級毛衣製造，但駱馬的毛特別長而且幼嫩，柔軟細緻如蠶絲，並富有光澤和彈性，比羊駝價值要高出好幾倍。據說一件駱馬大衣價格可高達一、兩萬美元；就是這個理由，駱馬曾經受到大肆捕殺，幸好南美各國簽署協議，將駱馬列為瀕臨滅絕的保護動物。如今不時見到一群群的駱馬自由奔馳，使這個死寂沙漠高原，騰出了不少生氣。

一進入玻利維亞地界，路況越變顛簸。腰骨開始有一點痠痛時，司機把越野車停在一個湖邊。走出車一看，什麼路途疲勞馬上忘了。眼看這個湖景，下巴快要掉下來了。這個湖簡樸俐落到好像一幅抽象畫。湖的背景是一系列火山線條輪廓，細緻玲瓏。湖面平靜如鏡，後面的山和天上的雲都倒映在湖上。那時是正午，太陽光芒無比，把整個視野照得一片白茫茫有點夢幻感。怪不得司機說這個湖的名稱叫「白湖」。真不相信，在這個荒蕪草木不生的地方，竟然有外星球的地貌。真驚歎！來到玻利維亞的第一個景點就那麽震撼，還有幾多神奇的地方啊！

在鹽湖上飛馳。（圖由作者提供）

高原反應 遊客自我警覺

來到亞塔加馬高原，所有遊客都有一個特殊警覺，就是留意自己的高原反應。此地已經是1萬多英尺 ，我們除了有些少頭輕輕之外，還沒有什麼不適。直至目前，所到景點都近在車門外；也是說越野車把我們帶到景點最近的地點，走不到幾步已經美景眼前，方便之極！

鹽酒店的走廊。（圖由作者提供）

紅湖奇景 原來是火烈鳥

跟著來的這個景點「紅湖」就大有不同；遊人不能開車，要自己走上小山丘才能觀賞到這個景點。我們一開始就感覺到頭暈得很厲害，而且呼吸困難，導遊提醒我們，這裡已經是1萬4000多英尺，馬上叫我們緩慢下來，休息一下才走。就這樣走一會休息一會，身體才覺得沒那麼辛苦了。好不容易走上山丘，值得！又是一個奇景。這個紅湖名不虛，怎麼湖水是血紅色的？導遊解釋是因為水中的藻類植物algae紅色反映得來。

湖中還有一堆一堆雪白色的東西說是硼砂borax。這些大量天然硼砂，以前曾經有人開採過，現在禁止了，導遊帶我們走到湖邊去看看，才知道是什麽原因了。原來湖中站滿了成千上萬的火烈鳥flamingoes。牠們是季候鳥，每年這個時候到來，就是為了覓食這些大量的紅色水藻，牠們身上羽毛粉紅色，配上鮮豔紅黃嘴巴和長腳，動作雍容大雅，好像貴婦一般。

白湖奇景。（圖由作者提供）

想不到這樣的荒蕪沙漠，也蘊藏了不少生命的泉源。我們一路上不時經過或大或小的湖泊，大部分都站著不同種類的火烈鳥，只要我們說好看，司機都會不厭其煩停下讓我們拍照。我忘記拍了多少照片了，這些美景真是百拍不厭，尤其這裡地貌沒有樹木空氣清新，景觀構圖俐落，顏色單純，很多簡直好像水墨畫出來的國畫。

紅湖中的火烈鳥。（圖由作者提供）

當晚下榻一間簡樸的高原酒店，不知道是否舟車疲勞，或者景色使我們太激動，高原反應已經有點難受。雖然導遊促使我們飲用當地的古柯葉茶coca tea；古柯葉含有少量可卡因cocaine，是當地人喜愛的飲品，是合法的。喝了兩杯，好像有些幫助，但是當晚睡眠仍然不大安寧，總是覺得微頭痛，輾轉反側，沒有睡好。

紅湖壯觀。（圖由作者提供）

難得下雨 幸運碰上天鏡

第二天我們繼續造訪其他景點。午間天氣突然轉壞，天上突然烏雲滿蓋，狂風突起，從剛剛的華氏90多度不出10多分鐘，竟然下起冰雹來。高原氣候，真的說翻臉就翻臉。但我的心裡竟然一片喜悅。說也好笑，旅行從來都是希望天氣好，今次卻剛剛相反希望下雨。我們最終目的地烏尤尼鹽田一年大都是乾旱，只有1 、2月所謂雨季才有可能下一點點雨；就算有雨下，一般都是很少。而鹽田最低限度需要一、兩吋的積水才可以看到天鏡效果。所以就算是雨季也不一定可以看到；這樣的天然奇景，有些人碰不著時機，來幾次都無緣看到。司機知道我們的憂慮，這場冰雹一過後，他用無線對講機問往來的司機，我們真幸運，原來昨晚烏尤尼真的下了雨，而且湖面也積水了。我們高興得不得了，頭痛也忘了。

與牛羊共進餐。（圖由作者提供）

我們的越野車繼續向著烏尤尼方向驅進。到午餐時分，司機停在一條小河旁。下車一看，眼前也是美景一幅；雖然海拔大約1萬英尺吧，但不是沙漠了，是一個綠油油的草原。河邊站滿了好多畜牧，牛羊和羊駝低著頭，悠遊的吃草。跟一個小時前的炎炎沙漠是180度的轉變！我們的照相機又要忙了，直到司機和導遊擺好了餐枱，準備了午餐，我們才暫停。想不到這些越野車不算大，載了我們和許多行李，還可以擠下檯凳餐具，讓我們舒舒服服坐下來吃午餐。供應也非常豐富，茶、咖啡 、果汁、沙拉、醃肉三文治、水果甚至餅乾都齊全。但是桌上的種種佳餚還是比不上這個大自然的餐廳，藍天白雲，清風颯颯，綠草如茵，和這些悠閒的牛羊共進午餐，是一種不可思議的人生經歷。

仿佛時空中的午餐。（圖由作者提供）

繼續向烏尤尼進發，路面狀況改良了好多，靠近小鎮的路面已是柏油路，路旁農田房屋也多了。我們來到烏尤尼這個同名市鎮已經靠近黃昏。細心一看，這個在高原沙漠中的小鎮，旁邊竟然是閃閃生光的水紋線，彷彿在海邊一般。我們興奮極了，知道其實這是下雨後的積水，我們肯定可以看到天鏡。今晚下榻的酒店就在鹽田旁，而且別開生面；大部分結構是用當地出產的鹽建成。大堂的牆壁、檯凳，裝飾大部分是鹽製品。走廊也是鹽刻出來的浮雕，主題是當地生態動物和民間故事。房間裡面更精緻，床的底層、家具、酒吧和書桌也是鹽塊製品。這樣特色的酒店還是第一次看到，非要證實一下不可，我用舌頭在牆上舔一舔，沒錯，原汁原味，是真貨。

嘗試鹽的墻壁。（圖由作者提供）

觀賞日出 景象令人震撼

第二天我們一早起來去看日出。外面還是漆黑一片，越野車駛入鹽田的時候，只聽到水聲隆隆，順著車頭燈看，只見前面一片汪洋，但很平靜沒風浪，越野車好像快艇 一樣向前奔馳。不多久司機停下來，讓我們穿上已經準備好的水靴。關上燈走出車來，看清楚腳下竟是大約兩英寸深的積水。過了好一會眼睛習慣了，才看到天上一輪暗淡的月亮，隱約出現自己的倒影。大家興致不絕在拍這個特寫的時候，天際出現了一點微白，好像每一秒鐘都在增加。從微微的白色到淡紅，不出數分鐘，地平線欣然浮我們眼前；很遠很遠處，慢慢又現出幾座遠山輪廓。當天清晨沒有雲，天上的鮮紅越來越紅，越來越晶瑩通透，好像噴了色一樣，把整個天與地都染得一片鮮紅。太陽終於出來了，才意會到我們站在鹽田中間，四面空無一人，廣闊到有如在海洋中央。震撼！

鹽酒店房間。（圖由作者提供）

看完日出，我們趕回酒店吃早餐，稍為梳洗一下，又匆匆繼續去尋訪其他景色。當我們再次驅車進入鹽湖的時候，才真正感受到這個鹽湖的浩瀚無涯。越野車在水面飛馳，好像海中快艇，兩邊濺出沙沙水花，頓覺一種無可形容的快感。烏尤尼是世上最大的鹽湖，幾十年前曾經有很大規模的採鹽場，隨著內陸鹽給海鹽代替之後，工業採鹽設施荒廢了，只留下一點本地居民採用的鹽場。我們循例去看了一下，也拿了一小袋作紀念。之後我們繼續驅車向著鹽湖中央走。原來中間也有些雨水淹沒不到的地方，地面平坦，全是白皚皚的鹽，車子以高速公路速度奔馳，四面看不到邊緣，這種好像外星球的空曠感真是無可形容。

鹽湖的日出。（圖由作者提供）

畢生難忘 鹽湖中央用餐

司機終於找到一個地方停下來了。下車一看，我的天啊，這才是真正的「天空之鏡」！時間大約正午左右吧，天上飄來朵朵白雲，正好此時飄來陣陣輕風，蔚藍的天空和雲朵若隱若現的倒影在水中，眼睛有點無力，已經分不出哪裡是天哪裡是地。水連天，天連水，我們好像走在天空中，漫步雲朵間。這不是天堂嗎？這個確實是世間少見的奇！真慶幸在不可預測的氣候環境下，竟然看到了天鏡，我們喜出望外。

當我們還在漫遊這個夢幻中的時候，司機已經把午餐擺設好了。不是回酒店或餐廳，就在這裡，鹽湖的正正中央。一張小小的餐枱，擺在這個無邊無際的空間中，與虛無共飲，與時空共餐，這種超然幻夢感真是畢生難忘！