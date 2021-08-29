阿聯對接種疫苗者開放觀光 要求這一款疫苗需打第3劑

阿拉伯聯合大公國宣布將從30日開始，恢復向所有已經接種新冠疫苗的遊客發放簽證，同時要求接種國藥疫苗的人接種第三劑加強疫苗。(Getty Images)

阿拉伯聯合大公國宣布將從30日開始，恢復向所有已經接種新冠疫苗 的觀光客發放簽證 ，此外，阿聯首都阿布達比要求接種國藥 疫苗已超過6個月的人，必須在9月20日之前接種第三劑加強疫苗。

法新社報導，阿拉伯聯合大公國重新開放觀光簽證，是在該國新冠病毒感染率下降之際所做出，此前該國上周報告的病例數首次低於每天1000例，如今決定對來自所有國家的遊客重新開放是為了「實現可持續復甦和經濟增長」。

據悉，符合條件的人必須完全接種世界衛生組織（WHO）批准的新冠疫苗之一，其中包括AZ（AstraZeneca）、嬌生（Johnson & Johnson）、莫德納（Moderna）、輝瑞（Pfizer）、國藥和科興，同時該決定適用於所有國家的公民，包括那些以前被禁止入境的國家的公民，並補充稱「持旅遊簽證抵達的乘客仍須在機場接受強制性PCR測試」。

除此之外，根據彭博報導，阿布達比規定接種國藥疫苗的人「必須接種第三劑加強疫苗」。阿布達比辦公室在推文中表示「六個月前接種第二劑國藥集團疫苗的人必須接種加強疫苗以增強免疫力，而其他疫苗目前不需要」。自9月20日起，未追加第三劑的人無法進入購物中心、學校和健身房等場所，目前不清楚阿聯的其他大公國是否跟進。

儘管疫情期間阿拉伯聯合大公國的生活已基本恢復正常，但仍繼續執行嚴格的戴口罩和社交距離規定。迄今為止，該國記錄超過71萬5000例確診，其中有2036人死亡。