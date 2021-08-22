私人包機公司看準商務旅行需求 拉攏企業主管客戶

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在經歷新冠疫情 造成的不景氣後，商務旅行可望在今秋逐漸復甦，促使私人航空公司正在鎖定擔心商業航空直飛班次不足的企業主管，希望為這個客群提供便利安全的服務。

路透報導，由於直飛班機減少、富有休閒旅客在疫情初期不搭商用客機以降低染疫機率，私人航空運輸量已回升至超過2019年水準。

如今，部分包機業者正嘗試把這項優勢擴展至商務旅行。儘管休閒旅行帶動了商用航班的客流量回升，但飛往某些商業中心的定期航班，仍遠少於2019年水準。

預計今秋復甦的商務旅行，對航空公司十分重要，因為這些飛行常客的需求龐大，這類客群購買的票價也較高，有助提高航空公司的利潤。

航空及旅遊的資料分析業者Cirium統計，今年7月美國 大型航空公司的國內線航班仍比2019年同期減少15.3%，某些商業中心的來回航班甚至少了一半。

Airshare等私人包機公司看到了機會，Airshare今年添購三架龐巴迪挑戰者（Bombardier Challenger）噴射客機，商業航運量已恢復到2019年的九成。

據FlightAware統計，在7月21至28日當周，美國商業航班雖比去年同期增加，但仍比2019年同期減少20%；相較下，商務包機航班則比2019年同期大增23%。

儘管如此，私人航空仍是個利基市場，且價格高得令人卻步。Airshare主管特雷帝亞克坦言，私人航空在價格上無法與商業航空公司競爭，但卻能透過在更小型的機場 起降，提供更便捷的服務，「我們正在競爭的，是客戶時間的價值」。