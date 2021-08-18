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佛州迪士尼「免費快速通關」沒了 免排隊要加收15元

編譯張君堯／即時報導
美國佛州的迪士尼世界樂園將永久終止其免費快速通關系統「FastPass」，未來將向每人收取15美元的費用，從而開闢巨大的新收入來源。(美聯社)
美國佛州的迪士尼世界樂園將永久終止其免費快速通關系統「FastPass」，未來將向每人收取15美元的費用，從而開闢巨大的新收入來源。(美聯社)

美國佛州的迪士尼世界樂園將永久終止其免費快速通關系統「FastPass」，未來將向每人收取15美元的費用，從而開闢巨大的新收入來源。

紐約時報」報導，迪士尼世界於1999年推出「FastPass」，終止該服務的決定反映如今消費者越來越習慣支付額外費用以獲得更多福利。加州迪士尼樂園也已經在2017年取消「FastPass」服務，並開始收取20美元的費用、稱為「MaxPass」，在最初的不滿消退後目前也普遍被接納。

迪士尼公司同時還將推出全新服務「Disney Genie」，這項免費服務會根據遊客選擇喜好為遊客創建個性化的行程，讓遊客可以在規模廣大的迪士尼樂園內更舒適地遊玩。

迪士尼樂園、體驗和產品部主席達馬羅（Josh D'Amaro）接受採訪時表示「 首先，這讓我們創造更好的遊客體驗」，並稱「顯而易見的，更好的客戶體驗對我們更有利。第二，它使我們能夠最好地利用我們的資源，這會帶來收入，我們將獲得的收入再投資於新體驗」。

在過去十年中，迪士尼花費數百億美元在其世界各地的主題公園升級舊遊樂設施，迪斯尼世界也將於10月慶祝其成立50週年。達馬羅強調新產品旨在強調選擇和靈活性，並稱「我們對這項服務及其整體改善客人體驗的能力非常、非常有信心」。

迪士尼 樂園 紐約時報

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