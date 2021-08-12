疫情不敢到處玩…Airbnb雲端課帶你體驗「寶萊塢」風情

全球多元旅宿平台 Airbnb 宣布推出為期十天的寶萊塢線上體驗慶典，將於8月13日至22日舉行，共有七個獨特的線上體驗。 （圖：Airbnb提供）

全球多元旅宿平台 Airbnb 宣布推出為期十天的寶萊塢線上體驗慶典，全球旅客無須出門就可以一探寶萊塢電影 工業大銀幕背後豐富的印度 文化，並與大明星線上互動。

為期十天的Airbnb寶萊塢線上體驗盛典將於8月13日至22日舉行，共有七個獨特的線上體驗。知名大導花拉・罕（Farah Khan）將親自指點抱懷星夢的旅客們如何準備試鏡，或是可與曾獲艾美獎提名的知名男星阿葰・馬圖拉（Arjun Mathur）爐邊暢談、也可與知名造型師交流，第一手掌握印度流行前線，全球用戶都能夠在雲端與寶萊塢名人深度互動。

所有線上體驗現已在活動專頁（airbnb.com/bollywoodinsiders）開放預訂，名額有限，先搶先贏。

寶萊塢線上體驗盛典包含：

與知名男星阿葰・馬圖拉來場沒有預設腳本的人生對話，了解他的人生經歷，以及成為大明星背後的奮鬥故事。與知名大導花拉・罕一同探索電影製作的幕後秘辛，她還將親身傳授試鏡小秘訣。快和獲獎廚師Vicky Ratnani 討教大明星嚴格飲食控制之餘的「欺騙餐」完整菜單。

喜歡 K 歌的你不可錯過寶萊塢電影幕後歌手 Shilpa Rao 親身指導的發聲與歌唱技巧分享。想了解寶萊塢明星的造型秘訣？快來向曾為一線大明星打理造型的頂尖造型師 Tanya Ghavri學上幾招。明星健身 教練Shivoham獨家傳授寶萊塢頂尖名人保持身材的健身秘訣。美妝達人 Namrata Soni's，將親自傳授寶萊塢明星嬌豔瞤的化妝技巧，絕對不可錯過。

透過本次限時、限量的體驗活動，旅客將有機會一窺打造寶萊塢電影與明星的幕後秘密。Airbnb 印度、東南亞、台灣暨香港總經理 Amanpreet Bajaj 表示：「我們很高興能推出這個線上慶典，將印度人對電影的熱愛與 Airbnb 獨特的道地達人體驗精神結合。Airbnb的全球用戶社群能透過此活動與當紅寶萊塢明星與達人們互動交流與學習。我們希望在未來持續打造更多能夠促進人與人連結的體驗活動。」

寶萊塢知名男星阿葰・馬圖拉表示：「身為演員，我一直相信『把愛傳出去』的精神，也很珍惜每個能和大家分享知識與經驗的機會。和Airbnb的合作，讓我有機會把從電影中學到的東西，和全球影迷分享多年來電影教我的事。其實我也是 Airbnb 的資深房東，多年來有許多旅客們造訪我在果阿（Goa）的別墅，這卻是我第一次擔任線上體驗達人，是截然不同的有趣體驗。希望很快能和來自全球的電影愛好者互動，一起交流寶萊塢的迷人之處。」

寶萊塢電影靈魂知名編舞導演Farah Khan表示：「我人生的哲學便是及時行樂、享受當下。我也打算把這樣的精神帶進我的 Airbnb 線上體驗。我的『鏡頭之後』線上體驗將充滿歡樂對話，旅客會以試鏡的方式，呈現他們最喜歡的電影對白。我也會分享在寶萊塢執導與學習多年，聽過及遇過的大銀幕小故事。」