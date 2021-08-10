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亞洲多家航空祭優惠 留住頂級客

編譯湯淑君／綜合外電
亞洲大型國際航空公司為挽留菁英客戶，使出渾身解數提供頭等艙常客各種優惠。圖為澳洲航空。(美聯社)
亞洲大型國際航空公司為挽留菁英客戶，使出渾身解數提供頭等艙常客各種優惠。圖為澳洲航空。(美聯社)

新冠肺炎疫情導致搭機旅行人潮銳減，一年半來國際旅遊人氣仍未見起色，亞洲大型國際航空公司為挽留菁英客戶，使出渾身解數提供頭等艙常客各種優惠，從健身工作坊到與名廚共進晚餐，不一而足。

路透報導，美國和歐洲境內航班載客人數已開始回升，但在亞洲，礙於嚴格的旅遊限制尚未解除，國際航班人次仍比疫情爆發前的水準低96%，使各大航空公司更難與無法搭機出國的頂級客戶保持關係。

菁英飛行常客，其中許多是商務旅客，是澳洲航空（Qantas）、新加坡航空、香港國泰航空等全方位服務型航空公司爭相拉攏的顧客群，希望一旦旅遊解禁就能吸引他們回流。

根據國際航空運輸協會（IATA）的資料顯示，疫前約5%的國際航班乘客飛頭等艙，但是這群顧客對國際線營收的貢獻度卻達到30%。

亞洲各大航空公司已讓菁英級顧客繼續保有尊榮地位，包括享有機場貴賓室等尊榮禮遇在內，展延至少兩年。

對航空公司而言，相對於未來的回報， 展延這些禮遇的期限成本很低。

澳航6月還特地舉辦一場晚宴招待一些貴賓乘客，與澳洲名廚佩里（Neil Perry）和澳航執行長喬伊斯共進晚餐。

新加坡航空則舉辦虛擬品酒會、健身工作坊，以及黏土手工藝、沖煮咖啡等線上課程，並提供頭等艙餐飲在家享用體驗。

全球航空公司也積極與另一群顧客保持密切聯繫。這些顧客搭機次數較不頻繁，但刷起聯名信用卡時卻出手闊綽，因此累積了許多飛行里程可換取優惠。

新加坡 健身 澳洲

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