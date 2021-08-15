野營趣 開露營車三代同樂

租用的RV露營車。

5月全家人都接種了疫苗，紐約 的疫情開始緩和，隨著休假到來，我們計畫一家老少三代七人同出遊。但新的變種病毒出現，疫情仍有不確定性，為「小心使得萬年船」，我們考慮避開乘飛機，坐火車和郵輪，選定租用RV（Recrea tional Vehicle）露營車，到人少空曠的大自然中旅行和宿營。

女婿有開RV露營車的經驗，所以租車和駕駛都無問題。7月初的周末，我們從紐約開著自家車來到康州取預定好的RV露營車。我是第一次進入RV露營車，車裡的設施分四部分：前部是駕駛室，駕駛室上方有一個可容納兩個人的睡鋪；駕駛室後左側是四人用餐桌和座椅，右側是一排三人沙發可併成單人床；車的中央部位是迷你廚房和電冰箱，兩側是淋浴室和洗手間；最後方是一張雙人床。車座位可容納九人，睡鋪僅供五人。

新罕布什爾州山湖宿營地。

麻州波士頓義勇兵營地。

義勇兵營地 有故事

與RV車主驗車，交接後，我們裝上行李，開啟了五夜六日美東之旅，駛向第一個目的地——麻州波士頓義勇兵（Boston Minuteman Campground）宿營地。

當天陽光燦爛，坐在寬敞舒適的車裡，觀賞沿途美麗風景，心情覺得很愜意。有一年多未遠地出遊，壓抑的情緒終於釋放出來。麻州在紐約的東北方，在美國 歷史上，麻州的義勇兵（minuteman）也稱為快捷民兵或分鐘人。是指美國獨立戰爭時期麻州召之即來的當地武裝民兵組織。顧名思義，分鐘人具有高機動性、快速部署的能力，一旦發生戰況，可在「一分鐘內」集合趕到戰場。如今麻州波士頓義勇兵營地是為紀念和宣揚愛國主義而興建的。

山湖宿營地湖水。

經過四個多小時，350公里的路程，我們進入波士頓義勇兵宿營地。大家分工，有的接好上下水和電源，整理行李，有的點火做飯。說是點火做飯，其實是燒烤。宿營地為每一輛RV車位提供了一套木製野餐桌和石台灶，可供燒烤。已是黃昏，林中飄起了炊煙，聞到木柴燃燒冒出的炊煙與林間清新空氣的混合氣味，給人來到鄉間的感覺。

義勇兵營地的燒烤石台。

晚餐過後，天空下起了雨。我們分頭住宿，女兒女婿還有兩個外孫住宿林中小木屋，我和妻子兒子留宿RV車中。車外的雨淅淅瀝瀝地下著，雨滴落到鐵皮車頂，發出滴答滴答的聲響。習慣在安靜中睡眠的我，有些不適應如此的「噪音」，難以入眠。索性不睡了，捧書閱讀。約莫過了三更，雨變小，滴答的聲音微弱了，我便入寢。

都說「一唱雄雞天下白」，山野宿營則是「林靜鳥鳴人喚醒」。晨曦從樹林的縫隙射進車窗，起床，興致勃勃來到林中，觀察樹上的飛禽。發現一隻叫不出名字的鳥兒，全身黑色羽毛，唯有翅膀中間有一道紅色，很耀眼，牠的叫聲很清脆。六歲的外孫跑過來，說要上樹去看鳥兒。我們都笑了，告訴他，沒等你靠近，牠就飛走了。用過早餐，整理一番，奔向第二個目的地—新罕布什爾州山湖宿營地（Mountain Lake Camping Resort）。

山湖營地 設施齊全

途中，來到沃爾瑪超市（Walmart）採購後五天的食物和蔬果，繼續向東北方開車兩個半小時，行程250公里，進入山湖宿營地。坐落半山腰的山湖宿營地有湖，湖畔旁的山林中有RV停車位和小木屋。我們預定了面朝湖的位置，開門即可看到一池清澈湖水和遠處的山林。

這裡離紐約已有600公里遠，海拔高且靠北。故氣溫低於紐約，白天氣溫攝氏22度，夜間15度左右。這次我和妻子、兒子入住小木屋。小木屋面積約九平米，有兩張床。除了門把手是金屬以外，幾乎找不到其他金屬和塑料製品，床和桌椅也都是原木製成的。坐在屋裡，松木香氣襲人，呼吸很舒坦，松木顏色讓人感覺柔和自然。

沙松宿營地平面圖。

山湖宿營地很人氣，有來自美國國內和歐洲的遊客。也許是遠離都市，遠離人群的大自然環境，到這裡的人們幾乎都不戴口罩了。有年輕夫妻帶著小孩子，也有一家老少三代還帶著狗到此休假。營地裡有投幣式洗衣機，可供垂釣用的木船，大人兒童娛樂的露天游泳池、扔沙包遊戲（Be an bag toss）、木馬轉椅鞦韆，室內台球、乒乓球檯、遊戲機等設施。每個RV車位都有一個燒烤鐵架，到了中午和傍晚，宿營地又炊煙裊裊，一縷縷炊煙升起，慢慢飄向碧藍天空。人們在湖畔旁自己的專屬地，喝著啤酒，品味著烤肉、烤土豆、烤玉米的美食，眺望湖光山色和落日前的彩霞，忘掉了城市裡的喧囂和疫情的煩惱。

沙松宿營地豪華木屋。

新的一天又開始了，女兒一早在RV車廚房做起了早餐。醒來，看著美麗的湖面；平靜中，飄逸著淡淡水霧。餐桌上熱咖啡的香味，喚我用早餐。眼前的水果沙拉和三明治拼盤，還有牛奶，一切都那麼新鮮。太陽升起，水煙飛散，唯有咖啡味道在徘徊，不捨迷人的山水風景線。

緬因龍蝦 不可錯過

在山湖宿營地輕鬆住了兩夜，我們又啟程到緬因州波特 蘭市一遊。緬因州（Maine）位於美國東北角的新英格蘭地區，海拔600米。西北和東北邊境分別毗鄰加拿大，南臨大西洋，海岸曲折，多港灣。波特蘭（Portland, Maine）是緬因州最大的城市。來到波特蘭的遊客，都不會錯過吃龍蝦。美國的消費者將美國龍蝦簡稱為緬因龍蝦，因為美國捕撈的龍蝦多捕自緬因州海域，且龍蝦品質上乘。我們在麻州已品嘗過整隻龍蝦，所以來到波特蘭，就選擇了龍蝦三明治。經過炭火烤的麵包夾柔軟的龍蝦肉，麵包香脆，龍蝦美味。

山湖宿營地水上樂園。

到波特蘭，必看一景是波特蘭燈塔（Portland Head Light ）。波特蘭燈塔位於伊麗莎白開普敦岸的威廉姆斯堡公園內，該塔於1791年建成，是緬因州，也是美國歷史最古老的燈塔之一。雖已是下午3時許，遊客還是很多。因為上午海上大霧，下午才逐漸晴朗。大西洋上吹來的海風帶走了雲霧，從遠處望去，海邊的岩石上矗立著一座白色的燈塔，燈塔下有幾座維多利亞式的紅磚房陪伴著，它們構成了波特蘭港入口處優美靚麗的風景點。

波特蘭燈塔。

沙松營地 樹高林密

離開燈塔景點，趕赴百餘公里外最後一個目的地——緬因州沙松宿營地（Sandy Pines Campground）。與前兩個宿營地有所不同，沙松宿營地占地面積更大，樹高林密，步道環繞營地。由於地處美洲大陸的東北端，晝夜溫差較大，白天可穿短衣短褲，夜晚要穿厚一些的長衣長衫，睡覺要蓋上稍厚的被子，才可舒服入眠。

山湖宿營地的帳篷。

最後一夜，一家七口在宿營地點起了篝火，作為旅行的結束儀式。用長竹籤烤棉花糖，配上巧克力餅乾，甜香脆在口腔內交纏融合，木炭燒烤的食物給人一種特殊的香味。夜幕下，點燃的白樺木火光明亮，有時會聽到劈啪的木柴爆裂聲。孩子與我們高興地在篝火旁說笑，談論一路各自的感受和對每個宿營地的評價。夜深了，空氣已寒涼，我們回房休息，準備次日返回紐約。

緬因州沙松宿營地。