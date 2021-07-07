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全球最好用護照排名 日蟬聯冠軍 美國第7名

中央社倫敦7日綜合外電報導
圖：pixabay
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全球居留權和公民身分顧問公司恒理（Henley & Partners）今天公布2021年第3季全球護照指數，日本護照連續第4年榮登好用度冠軍，台灣護照則較上季進步1名，排名第31。

參考國際航空運輸協會（IATA）獨家數據並經恒理研究團隊分析整理的恒理護照指數（Henley Passport Index）顯示，日本以193個免簽國家稱冠，新加坡以192國居次，第3名由南韓與德國以191個免簽國並列，前3名幾乎都由亞洲國家包辦。

台灣護照則以146國免簽待遇，與模里西斯共和國（Mauritius）、聖露西亞（St. Lucia）並列第31名。近年政治上遭逢巨變的香港，目前可獲171國免簽待遇，護照好用度排名第18；澳門護照排名為第32名（145國），僅次於台灣；中國護照則可在78國享受免簽待遇，與納米比亞共和國（Namibia）、蘇利南共和國（Suriname）並列第72名。

除日、韓、星之外，排行榜前10名幾乎都被歐美國家囊括，其中美國與英國以187國免簽並列第7，加拿大與澳洲並列第9。

值得注意的是，這份報告並未列入各國因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而實施的入境禁令，因此排行榜所列的免簽國數量並不一定與目前的實際狀況相符。舉例來說，日本雖擁有193個免簽國，但持有該國護照者現在能前往的國家還不到80個。

台灣 日本 美國

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