台灣飛關島打疫苗首班機啟航 逾7成是年輕人

關島海景。(圖：雄獅提供)

關島推出疫苗 觀光政策，台灣 首班直飛關島航班在今天早上9時起飛，旅遊業者表示，分析旅客資料發現，7成以上都是49歲以下年輕人，研判是因疫苗施打排序較後，對疫情 較憂心。

台灣新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，國內疫苗短缺，讓不少民眾赴美打疫苗，關島日前實施Air V&V計畫，讓造訪關島的旅客可以施打疫苗。

首班台灣直飛關島航班今天也正式啟航，長榮航空BR20航班早上9時從桃園機場出發，將於當地時間下午2 時55分抵達關島。

雄獅旅遊表示，分析旅客資料，發現年齡49歲以下族群占比近73%，疫苗選擇則是以需要施打2劑的莫德納及輝瑞為主。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，關島機加酒的旅客中，以「20至29歲」及「40至49歲」2族群為最大宗，各占21.1%，整體而言，49歲以下族群占近73%，年齡層屬青年及中壯年居多，研判是因為疫苗施打排序較後，對於疫情感到憂心，希望能提早施打疫苗，或是因公務需求要經常出國者。

不只有旅客赴關島打疫苗，游國珍表示，有多達38%旅客希望施打莫德納疫苗，其次分別為輝瑞疫苗34% 及嬌生疫苗23%，另有3%旅客選擇不施打疫苗。

關島機加酒行程熱銷，也讓業者加碼推出長天數行程，游國珍說，首波7月6、10、14、18日出發的5天4夜機加酒商品，439席已全數完銷，7月22日推出Long Stay的22天機加酒商品收訂已超過8成，近期即將額滿，加碼於7月26日、8月12日出發22天預購商品目前持續報名中，總計報名人數約80人。