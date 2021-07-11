北疆可可托海 盡賞奇峰大峽谷

可可托海地質公園造型似鐘的神鐘山。

一首「可可托海的牧羊人」紅遍中國 ，也唱紅了「可可托海」。歌詞是 :「那夜的雨也沒能留住妳，山谷的風它陪著我哭泣，妳的駝鈴聲彷彿還在我耳邊響起，告訴我妳曾來過這裡，我釀的酒喝不醉我自己，妳唱的歌卻讓我一醉不起，我願意陪妳翻過雪山穿越戈壁，可妳不辭而別還斷絕了所有的消息，心上人我在可哥托海等妳！他們說妳嫁到了伊犁，是不是因為那裡有美麗的那拉提，還是那裡的杏花，才能釀出妳要的甜蜜。氈房外又有駝鈴聲聲響起，我知道那一定不是妳，再沒人能唱出像妳那樣動人的歌曲，再沒有一個美麗的姑娘讓我難忘記……。」

可可托海風景區野花遍地。

這首歌描寫追逐草場更替、趕著羊群的牧羊人，愛上了追隨著花開花落、駝隊裡駝著蜂箱的養蜂女。兩個漂泊的人在草原野花盛開的季節相遇，善良的牧羊人覺得女人不容易，經常送一些羊奶；而養蜂女也會把香甜的蜂蜜放到牧羊人的氈房門口。在這個花開草長的季節，兩顆漂泊的心也漸生愛意。可是，悲涼的愛情故事總是以沒有結局作為結局，才能傳頌很久。

騎著摩托車趕著牛群的現代牧人。

牧羊人不騎馬 倒見女騎警

實際上的「可可托海」是有很多牧羊人，也有很多養蜂的人家，但有沒有過這麼動人的愛情故事，我就無從可考了。去年9月，當我到北疆的「可可托海國家地質公園」遊覽時，我還沒聽到這個動人的愛情故事，但卻看到了獨一無二的美麗風景線。我們看到的牧羊人是騎著摩托車的，不是騎馬，感覺上沒有那麼浪漫；倒是進入可可托海國家地質公園時，看到了公園裡的「女騎警」，她們騎在馬上的英姿，讓所有遊客眼睛一亮。

可可托海國家地質公園的女騎警。

可可托海國家地質公園是中國第一個以典型礦床和礦山遺址，做為主體景觀的國家地質公園；加上獨特的阿爾泰山花崗岩地貌景觀，和富蘊大地震 斷裂帶的地質遺跡，使可可托海具有豐富多樣的科學內涵和美學意義。這些地質遺產具有世界罕見的珍稀價值，構成新疆 環準噶爾神秘旅遊線上耀眼的一道風景線，2017年5月，聯合國教科文組織批准新疆可哥托海國家地質公園列入世界地質公園名錄。

可可托海國家地質公園地處新疆東北部的富蘊縣境內，總面積788平方公里，由「世界地震博物館」之稱的卡拉先格爾地震斷裂帶、「北國江南之譽」的可可蘇里湖、「中國第二寒極」伊雷木湖，及著名的額爾齊斯大峽谷組成。由於特殊的地質構造、風雨侵蝕和流水切割，可可托海形成許多深溝峽谷，成為集山景、水景、草原、奇石、溫泉等奇觀於一體的自然景觀區。這裡不僅是新疆的「冷極」地區，是全國少有的「寶石之鄉」，還是世界罕見的「天然礦物陳列館」。

額爾齊斯河花崗岩大峽谷景色優美。

可可托海國家地質公園的主景區為562.5平方公里，卡拉先格爾景區56.5平方公里。可可托海花崗偉晶岩稀有金屬礦床、富蘊斷裂帶地震遺跡，和額爾齊斯河花崗岩地貌等，構成公園的三大主要地質遺跡類型。園內的三號礦為世界級的花崗偉晶岩礦床，發現礦物有84種之多，被譽為天然礦物博物館，與世界上同類礦脈相比，三號礦脈中的鈹資源儲量居世界第一。

額爾齊斯河是公園內唯一水系，源於阿爾泰山南麓，自北向南轉西穿過可可托海鎮、庫額爾斯鎮，經哈薩克匯入北冰洋，是中國唯一屬於北冰洋水系的河流。流經富蘊縣境內長230公里，流過公園內長約30公里。

國家公園以獨特的花崗岩石峰，和杉樹、松樹、樺樹和白楊樹等寒溫帶森林，以及疊石湍流的額爾齊斯河，組成具有鮮明地域氣候特點，吸引遊客。沿著額爾齊斯河兩岸，對峙著連綿的花崗岩山峰，峰壁圓渾，形態多樣，以「神鐘山」最為奇特，孤峰傲立，峭壁插雲，懸崖逼水，為阿爾泰山景之最。另有倒靴峰、駱駝峰、神象峰、飛來峰等，一山一景，令人嘆為觀止。

可可蘇里湖 獲讚北國江南

可可蘇里湖是國家公園的兩個湖泊之一，位於吐爾洪鄉23公里處，面積1.78平方公里。春季乾旱多風，溫度變化大；夏季光照強、晝長夜短；秋季秋高氣爽，晴天多；冬季嚴寒漫長，積雪厚。因候鳥喜歡來此棲息，可可蘇里湖有北國江南之稱。另一個湖泊為伊雷木湖，位於可可托海鎮西邊，蓄水1.13億立方米，最大水深為100公尺。伊雷木湖清澈透明，夏季氣候涼爽宜人，是夏天度假的好去處。

可可蘇里湖有北國江南之稱。

可可托海國家地質公園是我們這趟北疆之旅的最後一站，我們在遊玩喀納斯湖與禾木村之後，一早直接從布爾津的旅館搭車趕往可可托海，途經卡拉先格爾地震斷裂帶，中午在可可托海鎮吃過午餐後，先到可可蘇里湖遊覽拍照，再直奔可可托海的主景區。一進入公園就看到女騎警，大家都爭先恐後地跟女騎警拍照留念。之後，我們才去排隊搭乘公園裡的環保小巴士，進入公園景區遊玩。

環保小巴士沿著額爾齊斯河往山谷方向前進，中途可以下車，再搭下一班小巴士到下一站，最後一站是神鐘山站，到了這裡就必須全程走路。沿途的白樺林、白楊林正在轉換顏色，從綠色變成金黃色，甚為漂亮。到了神鐘山站，走路過橋，花了半個多小時爬上神鐘山對面的山頭，欣賞神鐘山的全貌。

神鐘山又稱阿米爾薩拉峰，是一座狀如倒扣石鐘的花崗岩奇峰，就在額爾齊斯河南岸平地而起，高351公尺，孤峰傲立。神鐘山岩壁縫上生長著白樺樹、青松和西伯利亞雲杉，景色壯觀。山腳下的額爾齊斯河水像翡翠一樣在巨石間穿梭，繞過神鐘山腳絕塵而去。秋季時，神鐘山峽谷兩側的紅葉染紅了整個峽谷，秋意盎然。

額爾齊斯河水流湍急。

我們在可可托海地質公園裡玩了一下午，傍晚再搭乘環保小巴士下山，到公園入口處的停車場換乘旅遊大巴士，前往富蘊縣城的旅館住宿一晚，次日趕往烏魯木齊，結束了這趟行程豐富的北疆之旅。在新冠肺炎疫情之下已經有一年多無法旅行了，讓我更加懷念這一趟奇幻美麗的北疆之旅。